В SaT5G презентовали сеть 5G, основанную на спутниковых технологиях

Если вы внимательно следите за запуском сетей спутниковой связи нового поколения – 5G – вы, вероятно, знаете, что наиболее активно рекламируемым преимуществом данных сетей являются их высокие скорости. То есть, то, что исторически было слабым местом спутниковых решений. Тем не менее, в консорциуме SaT5G, поддерживаемом Европейской комиссией, на протяжении двух последних лет работали над поиском возможностей сохранить актуальность спутника в эпоху 5G, и недавно заявили о презентации решения «5G через спутник», которое в ближайшие несколько лет можно будет использовать в сочетании с вышками сотовой связи.

Из шести предполагаемых служб SaT5G можно выделить две, обладающие наиболее очевидными преимуществами: доставка сигнала 5G на самолёты и доставка сигнала 5G на рынки с недостаточным обслуживанием. В первом случае предполагается использование спутников, находящихся на средней околоземной орбите, для доставки сигнала 5G на системы развлечений самолётов. Во втором – предоставление услуг быстрой загрузки и отправки данных в регионах, где имеются проблемы с доступом к сетям проводной и беспроводной связи. В Sat5G также предполагают, что решение «5G через спутник» может выйти за пределы территорий с низкой плотностью населения и использоваться для обслуживания краткосрочных мероприятий с большим количеством посетителей.

Нововведение в решении от SaT5G заключается в том, что в компании не рассматривают спутник в качестве эксклюзивного канала доставки услуг 5G; вместо этого там видят возможности в дополнении тех услуг, которые можно предоставлять исключительно через вышки сотовой связи, услугами, которые предоставляются лишь через спутник. Таким образом, клиенты могут удовлетворять свои потребности в интерактивности, подключаясь к сетям с низкой задержкой через вышки сотовой связи. При этом спутниковые каналы могут использоваться для ускорения непрерывных загрузок или передачи данных в случаях, когда решающим фактором является не время отклика, а дополнительная пропускная способность канала.

Технология спутникового 5G может также использоваться в качестве резервного канала для наземных сетей 5G, обеспечивая более высокую надёжность доставки высококачественного 4K видео или передачу нескольких живых каналов для раздачи через периферийную многопользовательскую компьютерную сеть. К примеру, установленная на крыше отеля спутниковая антенна может получать все 5G-кодированные данные, необходимые для трансляции нескольких 4K каналов, а затем раздавать их на принципах услуги по запросу в отдельные комнаты.

Конечной целью проекта SaT5G является создание экономически выгодного решения в области спутниковой связи категории «plug-and-play» для операторов – таких, в частности, как компании, заинтересованные в использовании спутникового 5G, путём добавления в их сети необходимого оборудования и услуг. Заглядывая в будущее, в SaT5G надеются на то, что стандарт 5G позволит связывать спутники в спутниковые системы будущего. Хотя для этого в первую очередь необходимо решить проблему с задержкой и допплеровским сдвигом.

К состав консорциума входит 16 компаний-членов, представляющих 9 стран Европы и Израиль, однако, SaT5G – далеко не единственная организация, занимающаяся разработкой спутниковых 5G решений. В конце прошлого месяца компания SpaceX Илона Маска запустила в космос первые спутники Starlink, предназначенные для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет путём размещения современного телекоммуникационного оборудования ближе к поверхности Земли, чем оборудование прежних спутниковых систем связи. Компания LeoSat заявила о наличии у неё подобных планов, реализация которых намечена на конец года.

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