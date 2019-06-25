Испанский телевещатель продемонстрировал «первую в мире» систему автономного 5G-вещания

Компания RTVE стала первым телевещателем в Испании, который повёл демонстрацию технологии живого вещания через сеть 5G.

Испанская государственная телерадиокомпания (RTVE) организовала во время проходившей в Валенсии конференции EUCNC 2019 5G-трансляцию, в процессе которой ведущая новостей Анна Бланко пообщалась в прямом эфире с корреспондентом Карлосом де ла Морена, который находился на улицах города.

В процессе конференции EUCNC также прошла 7-ая встреча Global 5G. Вещатель использовал HD-камеру, подключенную к станции 5G NR для проведения автономной прямой трансляции, которую в RTVE назвали первой в своём роде. Это связано с тем, что все предыдущие 5G трансляции были основаны на использовании неавтономной технологии 5G, которая требует наличия сети 4G для передачи контрольной и сигнальной информации.

Трансляция была организована RTVE при содействии Политехнического университета Валенсии, а также компаний Fenitel, WATCHITY, Cellnex, Orange и ZTE.

Карлос де ла Морена вёл свой репортаж, находясь перед экраном телевизора, дабы подчеркнуть высокую скорость и низкую задержку, которую способна обеспечить новая сеть 5G.

Проведенной компанией RTVE демонстрации предшествовала аналогичная акция, организованная вещателями из соседней Португалии. Ранее португальский общественный вещатель RTP при содействии компании Altice Portgual провёл первую в стране трансляцию через сеть 5G.

Для тестов 5G использовалась пробная, некоммерческая экосистема 5G, активированная с клиентского терминала для обслуживания платформ во время Moche XL Esports – крупнейшего подобного мероприятия в регионе.

В Португалии пока ещё не запускали 5G, поэтому компания Altice запросила у регулятора Anacom временную лицензию для проведения теста, который прошёл на Altice Arena.

Похоже, гонка, связанная с демонстрацией новых возможностей использования 5G, охватывает всю Европу.

Испания недавно присоединилась к гонке за лидерство в сфере внедрения 5G в Европе: компания Vodafone Espana запустила сеть 5G в 15 городах страны, став таким образом первым в Испании оператором, предлагающим услуги связи в стандарте 5G. Благодаря этому компания Vodafone Espana также бросила вызов компании Vodafone UK, став первой в семействе Vodafone компанией, запустившей сеть 5G.

Запуск первой коммерческой сети 5G в Великобритании имел место в прошлом месяце, когда принадлежащий компании BT мобильный оператор EE запустил собственную сеть 5G. В тот же день компания BBC провела первую 5G трансляцию в сети EE, которая, впрочем, столкнулась с рядом проблем, связанных с новизной технологии.

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