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Испанский телевещатель продемонстрировал «первую в мире» систему автономного 5G-вещания

Борис Скуратовский
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5G
Компания RTVE стала первым телевещателем в Испании, который повёл демонстрацию технологии живого вещания через сеть 5G.

Испанская государственная телерадиокомпания (RTVE) организовала во время проходившей в Валенсии конференции EUCNC 2019 5G-трансляцию, в процессе которой ведущая новостей Анна Бланко пообщалась в прямом эфире с корреспондентом Карлосом де ла Морена, который находился на улицах города.

В процессе конференции EUCNC также прошла 7-ая встреча Global 5G. Вещатель использовал HD-камеру, подключенную к станции 5G NR для проведения автономной прямой трансляции, которую в RTVE назвали первой в своём роде. Это связано с тем, что все предыдущие 5G трансляции были основаны на использовании неавтономной технологии 5G, которая требует наличия сети 4G для передачи контрольной и сигнальной информации.

Трансляция была организована RTVE при содействии Политехнического университета Валенсии, а также компаний Fenitel, WATCHITY, Cellnex, Orange и ZTE.

Карлос де ла Морена вёл свой репортаж, находясь перед экраном телевизора, дабы подчеркнуть высокую скорость и низкую задержку, которую способна обеспечить новая сеть 5G.

Проведенной компанией RTVE демонстрации предшествовала аналогичная акция, организованная вещателями из соседней Португалии. Ранее португальский общественный вещатель RTP при содействии компании Altice Portgual провёл первую в стране трансляцию через сеть 5G.

Для тестов 5G использовалась пробная, некоммерческая экосистема 5G, активированная с клиентского терминала для обслуживания платформ во время Moche XL Esports – крупнейшего подобного мероприятия в регионе.

В Португалии пока ещё не запускали 5G, поэтому компания Altice запросила у регулятора Anacom временную лицензию для проведения теста, который прошёл на Altice Arena.

Похоже, гонка, связанная с демонстрацией новых возможностей использования 5G, охватывает всю Европу.

Испания недавно присоединилась к гонке за лидерство в сфере внедрения 5G в Европе: компания Vodafone Espana запустила сеть 5G в 15 городах страны, став таким образом первым в Испании оператором, предлагающим услуги связи в стандарте 5G. Благодаря этому компания Vodafone Espana также бросила вызов компании Vodafone UK, став первой в семействе Vodafone компанией, запустившей сеть 5G.

Запуск первой коммерческой сети 5G в Великобритании имел место в прошлом месяце, когда принадлежащий компании BT мобильный оператор EE запустил собственную сеть 5G. В тот же день компания BBC провела первую 5G трансляцию в сети EE, которая, впрочем, столкнулась с рядом проблем, связанных с новизной технологии.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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