Россия приступит к сотрудничеству с Тунисом в рамках проекта по запуску спутников для IoT. Компании «Спутникс» и «Главкосмос пусковые услуги» заключили сделку с Telnet Holding о создании порядка 30 малых космических аппаратов, пишет ТАСС.

«В рамках данного проекта стороны планируют организовать разработку и производство компонентов космических аппаратов, организацию в Тунисе испытательных лабораторий и установку испытательных стендов с использованием опыта компании «Спутникс»», — говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Согласно данным, сотрудничества предполагает реализацию двух этапа. В первую очередь в космос будет отправлен тунисский спутник Challenge One с космодрома Байконур в конце апреля следующего года.

Что касается запуска малых спутников для интернета вещей, это будет реализовано во втором этапе программы сотрудничества. При создании аппаратов планируют использовать Cubesat-технологии, что позволит значительно снизить время на разработку.

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