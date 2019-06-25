Казахстан постепенно внедряет программу цифровизации республики. В частности, это касается перехода на цифровое телевещание. В трех областях РК аналог отключат уже этим летом, передает PROFIT.

Сообщается, что на данный момент работы по переходу на цифровое вещание проходят в Алматинской, Павлодарской и Костанайской областях республики.

Конкретнее, в Алматинской области было задействовано 90 радиотелевизионных станций (РТС), которые обеспечат цифрой более 700 населенных пунктов.

Чуть меньше станций приступили к работе в Костанайском регионе — 59. Это позволяет прекратить использование аналогового подключения в порядка 620 городах и селах.

Что касается Павлодарского региона, было построено 29 РТС для предоставления доступа к цифровому вещанию боле 380 местным населенным пунктам.

Всего на данный момент в Казахстане построено и модернизировано 447 радиотелевизионных станций. Окончательное запланированное их количество — 827, а полный переход на цифровое вещание в республике намечен на 2021 год.

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