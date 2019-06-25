Экс-директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов получил аналогичную должность в «Медиа Группе Украина». Он присоединится к коллективу «Группы» уже с 1 июля, сказано на официальном сайте холдинга.

«В нашей индустрии сейчас — время вызовов. Время частых и быстрых смен технологий, бизнес-моделей, подходов, эффективных стратегий. Удержание и развитие лидерства в таких условиях — сложная и одновременно исключительно интересная задача. Я с большим оптимизмом присоединяюсь к Группе для того, чтобы помочь команде с решением этой задачи», — прокомментировал свое назначение Гречанинов.

Напомним, Федор Гречанинов, который руководил направлением цифрового бизнеса и стратегии StarLightMedia с 2012 года, принял решение завершить сотрудничество с холдингом в начале текущего года.

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