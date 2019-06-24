Последние полтора года в СМИ время от времени появлялись громкие заявления о кодировании сигнала украинских спутниковых телеканалов. Даже назывались даты – октябрь 2017 года, май 2018 года, ноябрь 2019 года. Но ввести кодировку каждый раз что-то мешало – то выборы, то нехватка спутниковых приемников, то новогодние голубые огоньки. И вот теперь медиагруппами названа новая, кажется, окончательная дата – 20 января 2020 года. День, когда для более чем 4-х млн. домохозяйств популярные украинские каналы на спутнике в открытом виде станут недоступны.

Чтобы заявления в очередной раз не воспринимались голословными, о точной дате объявили на конференциях «Телерадиоярмарка» и «Дни электронных коммуникаций» в мае 2019 г. А медиагруппа 1+1 Media даже разослала кабельным операторам и интернет-провайдерам пошаговый план своих действий:

22 августа – старт рекламной кампании о кодировании спутникового сигнала каналов медиагрупп. 28 августа – кодирование альтернативных версий телеканалов 1+1, ТЕТ, 2+2 системой условного доступа Verimatrix, которые будут доступны только провайдерам и кабельным операторам, и на них не будет рекламы о кодировании спутниковых каналов. Осень 2019 – кодирование транспортного сигнала оператора «Зеонбуд» со спутника Astra 4A, который используется для сети эфирного цифрового ТВ – Т2. 4 ноября – кратковременные включения кодировки на основных спутниковых версиях телеканалов 1+1, ТЕТ, 2+2 (blackout). 20 января 2020 года – кодирование спутникового сигнала телеканалов основных украинских медиагрупп: 1+1 Media («1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бігуді», «УНІАН ТБ»), «Медиа Группа Украина» (ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Эскулап ТВ), StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, ОЦЕ), Inter Media Group (Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм).

Почему медиагруппы кодируют свой телесигнал?

В цивилизованном мире принята довольно простая модель дистрибуции телевизионного сигнала – конечному потребителя предназначен сигнал эфирного ТВ, услуги кабельных, интернет-оперторов и спутниковый сигнал DTH-платформ. Но в Украине на мир всегда смотрели под особой призмой и простых путей не искали. За более чем 20-летнюю историю спутникового вещания украинских телеканалов, сигнал которых, по сути, является техническим и частью транспортной цепочки сети дистрибуции от телеканала к эфирному передатчику, кабельному провайдеру, в стране выстроилась целая индустрия, и доступ к телесигналу, не предназначенному для конечного потребителя – получили более чем 4.5 млн. домохозяйств. Очень активно более 15 лет тысячи инсталляторов строили бизнес и устанавливали миллионам украинцев спутниковые антенны, не бесплатно обновляли списки телеканалов, доставляли конверторы, антенны, вводили ключи доступа.

Уверен, что практически никто ни разу не удосужился клиентам сообщить, что они принимают и смотрят «технический» сигнал, в случае смены параметров сигнала, спутника вещания, либо ухода в IP, – ответственность никто не несет и потребитель смотрит телеканалы с «Горыныча» на свой страх и риск.

Причин, почему медиагруппы кодируют сигнал несколько:

С отключением аналогового вещания и существованием параллельной спутниковой сети дистрибуции провайдера «Зеонбуд» – исчезает необходимость дополнительно оплачивать спутниковую емкость.

Нахождение телеканала на спутнике без цели – занятие затратное, затраты проще исключить либо переложить на плечи DHT-платформы.

DTH-платформа не только оплачивает за собственный счет на спутник подъем телеканалов, которые входят в ее состав, – правообладателям выплачивается ежемесячно роялти (вознаграждение) с каждого абонента.

Европейская и мировая практика – коммерческие телеканалы на спутнике конечному потребителю доступны исключительно в составе многоканальных сетей и за абонентскую плату.

Основная задача коммерческого вещателя – получение прибыли. Эволюционный путь государственных телекомпаний привел к тому, что коммерческое ТВ возложило на себя функцию информирования населения, а это прямая функция Общественного вещателя, который должен быть доступен зрителю из каждого «утюга».

Что делать простому телезрителю?

Если вы пользуетесь кабельным ТВ либо интернет ТВ, исправно платите абонентскую плату – вам ничего не угрожает. Если вы принимаете телевидение из эфира – информация также не для вас, с вашим типом приема все хорошо, его не закодируют. Внедрение кодировки коснется только обладателей спутниковых тарелок. И этим зрителям нужно будет принять волевое решение. Если желание раз и навсегда отказаться от телевидения отсутствует, а телевизор, как устройство доступа к аудиовизуальному контенту, занимает достойное место в вашем обиталище, то приводим для вас несколько алгоритмов действий:

1 Эфирное цифровое телевидение Эфирное цифровое ТВ – Т2 от провайдера «Зеонбуд» кодироваться не будет. Соответственно, абонентская плата взиматься не будет. Как говорилось в рекламе: «БЕЗКОШТОВНО». Это именно тот тип приема – который можно смело назвать «социальным». На большей территории Украины ретранслируется 32 телеканала, в Одесской области – 42, в Киеве и регионе – 52. Для приема необходимы – телевизор с цифровым приемником, эфирная антенна. Если телевизор старый – внешний цифровой приемник и антенна. Именно на этот тип приема планирует перейти большая часть спутниковой аудитории. 2 Спутниковое телевидение 2.1. После внедрения кодирования, можно ничего не менять, оставить старый спутниковый приемник, смотреть открытые украинские телеканалы, каналы «Общественного», за исключением каналов медиагрупп. На «Горыныче» доступны около 70 украинских телеканалов, после внедрения кодировки в открытом виде будут доступны около 40. 2.2. Повернуть антенну и вместо украинских развлекательных каналов принимать российские. Если вы «патриот». Радость от контента весьма сомнительная, и к тому же недолговременная. В этом году в РФ запланировано отключение аналогового вещания, что влечет за собой выключение всех версий федеральных каналов, которые добротно оккупировали удобные для приема в Украине спутники. Сигнал из удобопринимаемого переводится в формат DVB-S2 T2-MI и впоследствии будет закодирован. 2.3. Приобрести спутниковый приемник одной из DTH-платформ – «Виасат Украина» или Xtra TV, заменить приемник на провайдерский, платить абонентскую плату. Медиагруппы рассчитывают, что именно эту модель выберут около 1 млн. украинских домохозяйств. 2.4. Если рука привыкла к пульту, не хочется обзаводиться «провайдерским» приемником, на помощь приходит рынок. Можно приобрести подходящий по цене и красоте меню спутниковый приемник любимого вендора с CI-слотом, CAM- модуль одной из DTH-платформ – «Виасат Украина» или Xtra TV, смотреть легально украинские телеканалы со спутника, платить абонентскую плату. 2.5. Если платить желания нет, срабатывает старая добрая украинская смекалка – один раз заплатить, чтобы никогда больше не платить. Тут рынок предлагает комбинированные ресиверы спутник+эфир. Каналы медиагрупп можно принимать из эфира, остальные каналы, как и прежде со спутника. Процесс немного удорожается, но ощущение антисистемности и халявы будет бередить душу. 2.6. Граждан, которые лелеют себя надеждой, что смогут принимать транспортный поток провайдера «Зеонбуд» со спутника – ожидает разочарование. Поток закодируют. Это никак не повлияет на сигнал наземной сети Т2, он будет в открытом доступе. Не путайте. 3 Кабельное ТВ, IPTV, OTT 3.1. Подключение к кабельному оператору, может стать достойной панацеей, чтобы не тянуть провода, не устанавливать антенны. Если вы живете в населенном пункте 10 тыс+, шансы у вас увеличиваются. 3.2. Если в доме есть интертет-провайдер, узнайте, предоставляет ли он абонентам услугу IPTV? Как правило, сборка «интернет+ТВ» обходятся на порядок дешевле, чем приобретение услуг раздельно. 3.3. Если ТВ у провайдера нет, можно самостоятельно приобрести подписку у ОТТ-сервиса, благо, выбор на рынке есть: Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV… Принцип работы от IPTV отличается только тем, что вы не привязаны к сети своего оператора и услугу можете получать в любой точке Украины. Для приема вам необходим телевизор со SmartTV, либо приставка на Android и доступ к сети интернет. Как правило, ОТТ-операторы позволяют смотреть услугу ТВ на нескольких устройствах одновременно – телевизор, смартфон, планшет, компьютер, приставка; Также не забывайте, что у мобильных операторов в тарифных планах включены оплаченные телевизионные приложения Kyivstar Go TV, Vodafone TV, Lifecell TV+. 4 Пиратство 4.1. Для кодирования каналов будет использоваться система условного доступа Verimatrix. Так как система бескарточная – не поддается взлому и расшариванию. Не стоит себя тешить иллюзиями о хакерах-альтруистах, которые бросят все и взломают для вас кодировку. Не бросят и не взломают. Возможно, медиагруппы внедрят параллельно еще одну кодировку, что расширит пул производителей оборудования, CAM-модулей, и более серьезно защитит сигнал от взлома. 4.2. Делать ставку на шаринг также не стоит, после внедрения кодирования, медиагруппы обещают активно взяться за борьбу с пиратством, как за организаторов серверов, так и за посредников. И у них есть все шансы выйти победителем в данном сражении. 4.3. Для любителей пиратства через интернет – также будет маленький сюрприз. Внедрение системы DRM (Digital Rights Management – технические средства защиты авторских прав) очень усложнит воровство контента в IP и найти рабочий плейлист .m3u станет сложно, а то и нереально.

Какой тип телесмотрения выбрать для себя – каждый решает самостоятельно. Время для выбора еще есть. Информирован – вооружен!