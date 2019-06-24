В Казахстане появился цифровой оператор связи

В Казахстане запустили нового мобильного оператора под брендом izi. Его особенностью является обслуживание клиентов в онлайн-режиме, передает Forbes.kz.

Согласно данным, новый цифровой оператор перешел на мобильное приложение и чат-поддержку вместо привычных офисов обслуживания и кол-центров. Следовательно, подключиться к izi и выбрать тариф можно будет только с помощью сети.

Отмечается, что на данный момент оператор работает в тестовом режиме. SIM-карту izi можно получить только с доставкой и только в пределах Алматы.

Уже известно, что выбрать тарифы клиент сможет по частям, совмещая собственные потребности: отдельно для интернета, звонков, сообщений и т.д. Кроме того, у таких пакетов нет срока действия.

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