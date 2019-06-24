В Южной Корее показали беспилотные автомобили с 5G. Транспортные средства, оснащенные технологией пятого поколения, представили и протестировали на «Фестивале беспилотных автомобилей» в Сеуле, пишет ТАСС.

Согласно данным, на тестовой площадке было представлено семь средств передвижения: четыре автобуса и три легковых автомобиля.

Их особенность заключается в том, что при помощи 5G представленные машины могут обмениваться данными с инфраструктурой дорог. Получая информацию о состоянии трассы, автомобиль способен самостоятельно корректировать свое движение во избежание аварий и пробок.

По предварительным данным, уже в текущем году в Сеуле начнут полномасштабно внедрять проект использования беспилотного транспорта с поддержкой 5G. В середине лета в районе Санам начнутся тестирования микроавтобусов без водителей, а осенью — испытания рейсового транспорта для перевозки пассажиров.

Напомним, в начале года в Корее запустили 5G-автобус, оснащенный гаджетами виртуальной и дополненной реальности.

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