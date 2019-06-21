Пассажиры Харьковского метрополитена стали потреблять больше интернет-трафика. За три года он вырос в 13 раз, сообщает пресс-служба Vodafone.

Согласно данным, из всего мобильного трафика, использованного в метро, 66% приходится на 4G. Максимальный ежедневный трафик в харьковской подземке был зарегистрирован на отметке 6,9 ТБ за сутки. В частности, на станции м. Университет ежедневно загружается порядка 330 ГБ через сеть Vodafone.

К слову, еще три года назад среднесуточный трафик не превышал 25 ГБ.

Напомним, Vodafone запустил скоростной интернет в Харьковском метрополитене в 2015 году. А недавно пассажиры подземки получили доступ к 4G от Киевстар.

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