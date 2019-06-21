В Казахстане протестировали 5G. Преимущества технологии пятого поколения представителям власти представили оператор Казахтелеком и техногигант Ericsson в городе Алматы, передает Today.kz.

Сообщается, что министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскару Жумагалиеву и акиму мегаполиса Бауыржану Байбеку были показаны возможности 5G в области мобильной и фиксированной связи, на основе технологий Beamforming и Massive MIMO.

«Компании развернули опытную зону 5G в миллиметровом диапазоне частот 28 ГГц. На открытом тестировании был представлен прототип абонентского устройства, способного работать в сверхвысоких частотных диапазонах, и достигнута пиковая пропускная способность загрузки данных до 15 Гбит/с на одно устройство», пишет ресурс.

По словам Аскара Жумагалиева, развертывание сетей пятого поколения поспособствует внедрению в республике программы «Цифровой Казахстан». Разумеется, в первую очередь связью 5G будут оснащены крупнейшие города РК, в которых есть немалый спрос среди населения на технологии нового поколения.

Напомним, в прошлом месяце в Казахстане уже была проведена демонстрация работы 5G в городе Астана. Тестовую площадку организовали Казахтелеком и Nokia в рамках Астанинского экономического форума для правительственной делегации во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

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