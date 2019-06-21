Европейское космическое агентство (ЕКА) наглядно продемонстрировало сгорание спутников в атмосфере Земли. Специалисты обнародовали видео эксперимента, в котором часть космического аппарата расплавили внутри плазменной аэродинамической трубы, передает 3Dnews.

Согласно данным, целью эксперимента послужило намерение изучить все особенности процесса сгорания спутников, дабы в будущем снизить количество падений их обломков на поверхность нашей планеты.

По данным ученых, в теории космические аппараты при попадании в атмосферу Земли должны расплавляться полностью. Однако на практике оказывается, что часто обломки объектов «выживают» и вследствие падения на поверхность могут нанести значительный ущерб.

К примеру, в ЕКА вспоминают падение топливного бака одной из ступеней ракеты в 1997 году. Тогда часть аппарата, весом около 250 кг, приземлилась рядом с жилым домом в Техасе.

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