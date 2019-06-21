Maritime Launch Services (MLS) получила разрешение Министерства охраны окружающей среды Новой Шотландии на продвижение проекта по возведению космодрома для запуска украинских ракет Циклон-4М в Канаде. Об этом пишет SpaceQ.

Сообщается, что министр экологии Вилсон выразил поддержку инициативы, взяв с компании MLS обязательство выполнять работы в соответствии с необходимыми экологическими требованиями и нормами безопасности.

Maritime Launch Services заявила о планах постройки космодрома еще в 2017 году. Компания намерена возвести площадку возле городка Канзо в провинции Новая Шотландия. По предварительным данным, уже к 2022 году космодром будет готов к эксплуатации.

Напомним, MLS – это группа американских экспертов аэрокосмической отрасли, включающая лиц, сотрудничавших с NASA. Они работают с производителями ракеты «Циклон 4», которые уже давно хотят выйти на рынок Северной Америки.

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