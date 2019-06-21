Количество подписчиков услуг платного телевидения вырастет по всему миру на 81 миллион

Эксперты агентства Digital TV Research прогнозируют, что в период с 2018 по 2024 год количество подписчиков услуг платного ТВ вырастет на 81 миллион – или же на 8%.

Таким образом, общая абонентская база провайдеров услуг платного телевидения по всему миру достигнет отметки в 1.10 миллиарда. Исходя из данных по 138 странам общее количество подписчиков услуги перевалило за отметку в 1 миллиард в 2018 году.

Старший аналитик агентства Digital TV Research Саймон Мюррей заявил: «Каждый квартал мы слышим тревожные новости о росте «кабельного отказничества» в США. Эта тенденция будет продолжаться, и в период с 2018 по 2024 год количество подписчиков услуг платного ТВ в США снизится почти на 10 миллионов. Также примерно 28 из 138 стран потеряют подписчиков в период с 2018 по 2024 год».

Он продолжил: «Однако у нас есть и хорошие новости. В 110 странах количество подписчиков вырастет. Шесть из десяти стран с наибольшим приростом количества подписчиков услуг платного телевидения будут странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Из 81 миллиона новых абонентов, которые подпишутся на услугу с 2018 по 2024 год, 29 миллионов будут представлять Индию, 16 миллионов – Китай, а 8 миллионов – Индонезию».

В Китае и впредь будет проживать примерно треть от общего количества подписчиков услуг платного телевидения в мире – к 2024 году это будет примерно 356 миллионов. На долю Индии в 2024 году будет приходиться ещё 17% – или 187 миллионов. Таким образом, к 2024 году на долю Индии и Китая в совокупности будет приходиться половина от общего количества подписчиков услуг платного телевидения в мире.

IPTV является платформой-чемпионом в мире платного телевидения. В период с 2018 по 2024 год количество подписчиков услуг IPTV вырастет на 100 миллионов человек – до отметки в 357 миллионов. Уже в 2018 услуга IPTV обошла спутниковое телевидение по количеству подписчиков.

Услуги спутникового телевидения и платного DTT в период с 2018 по 2024 год вырастут лишь на 7 миллионов подписчиков каждая. Количество подписчиков цифрового кабельного телевидения увеличится в период с 2018 по 2024 год на 18 миллионов, при этом аналоговое кабельное телевидение потеряет 62 миллиона подписчиков – таким образом, для кабельного телевидения намечается период чистых потерь.

Если отбросить результаты аналогового кабельного ТВ, рост цифровых платформ платного ТВ просто впечатляет: количество его абонентов стремительно выросло с 380 миллионов в 2010 году до 954 миллионов по состоянию на конец 2018, а к 2024 году должно достигнуть отметки в 1.096 миллиарда.

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