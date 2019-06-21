Средства, которые будут выделены фондом «Подключение Америки» (Connect America Fund) на очередном этапе финансирования, позволят обеспечить доступом к широкополосным сетям более 60 000 американцев, проживающих в сельской местности.

Регулятор сектора телекоммуникаций США – Федеральная комиссия по электросвязи (FCC) – одобрил пакет финансирования в размере 166.8 миллиона долларов, что позволит обеспечить возможность подключения к сверхскоростному широкополосному интернету для более чем 60 000 домохозяйств и компаний по всей территории страны, где ранее такой возможности не было.

Данный проект является частью Второго раунда финансирования развития широкополосного интернета фондом «Подключи Америку» и должен обеспечить возможность подключения домохозяйств и компаний к оптико-волоконным линиям на территории 22 штатов страны.

«Я рад сообщить вам о начале второго этапа финансирования программы развития служб доступа к высокоскоростному широкополосному интернету для 60 850 домохозяйств и компаний, расположенных в сельской местности, что приведёт их на правильную сторону цифрового разрыва и даст им доступ к широкому миру возможностей 21-го века, которые открывает широкополосный интернет, – говорит председатель FCC Аджит Пай. – Провайдеры начнут развивать гигабитные сети в большинстве местностей, для которых сегодня было одобрено выделение финансирования, при этом почти 8 000 домохозяйств и малых предприятий, расположенных на так называемых «территориях племён» – в местах проживания индейцев – впервые получат возможность доступа к фиксированным широкополосным сетям».

В общей сложности фонд «Подключи Америку» выделил 1.488 миллиарда долларов на изменение ситуации с подключением к сети домов в сельской глубинки США, что позволит в ближайшие десять лет обеспечить широкополосным интернетом 700 000 человек.

Среди компаний, получивших наибольшее финансирование в рамках Второго этапа реализации плана, можно, в частности, выделить компанию Commnet из штата Невада, которая получила 23.6 миллиона долларов на реализацию проекта по подключению к сетям сверхскоростного широкополосного интернета (на скорости 25 Мбит/сек в нисходящем и 3 Мбит/сек в восходящем канале) более 12 000 жителей Невады.

Компания Central Virginia Services получила 28.6 миллиона долларов на развитие гигабитных волоконных сетей, необходимых для предоставления услуг домашнего широкополосного интернета 10 827 жителям сельских районов штата Вирджиния.

В общей сложности было выделено 166 855 339 долларов для обеспечения подключения к широкополосному интернету 60 850 потребителей, что позволяет говорить о выделении в среднем 2 737.69 доллара инвестиций на одного клиента.

Подробную карту территорий, для подключения которых были выделены средства фонда «Подключи Америку», можно найти на сайте FCC по следующей ссылке.

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