Компания Comcast – крупнейший провайдер услуг кабельного телевидения в США – запускает новую услугу, позволяющую управлять телевизором при помощи взгляда.

Система глазного управления Xfinity X1 – это основанная на web-технологиях система дистанционного управления для компьютеров и планшетов, которая работает в паре с существующими системами отслеживания направления взгляда и позволяет зрителям переключать каналы, включать функцию записи, искать интересующие их программы при помощи взгляда.

Основной целью запуска услуги является оказание помощи лицам с ограниченными физическими возможности, в частности – людям, имеющим травмы позвоночника либо страдающими от бокового амиотрофического склероза (БСД), во взаимодействии со своим телевизором.

«Переключение телеканалов – это действие, которое большинство из нас считает вполне заурядным, и не придаёт ему особой значимости. Однако, до сих пор миллионы зрителей не имели возможности это делать, – говорит вице-президент компании Comcast по вопросам доступности продуктов Том Влодковски. – Делая продукт более инклюзивным, вы открываете более широкие возможности для всех его пользователей, и мы надеемся, что система X1 принесёт огромные изменения в жизнь наших абонентов».

Компания Comcast является крупнейшим кабельным оператором в стране, а это значит, что данное техническое новшество окажет серьёзное влияние на то, как смотрят телевизор широкие массы зрителей.

В дальнейшем компания планирует интегрировать технологию отслеживания взгляда в свои услуги категории «умный дом», что позволит её клиентам управлять при помощи взгляда домашним освещением, регулировать температуру, контролировать двери.

Функция глазного управления доступна подписчикам видеоплатформы X1 от компании Comcast, которые являются обладателями устройства для отслеживания взгляда и мобильного планшета.

Учитывая лёгкость использования данной технологии, вполне очевидным является то, что она придётся по душе не только людям с ограниченными физическими возможностями, и очень скоро всем зрителям больше не придётся искать пульт дистанционного управления.

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