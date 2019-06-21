МТС снабдил связью 4G метрополитен беларуской столицы. Жители Минска теперь могут пользоваться услугами сети четвертого поколения во время поездки в поездах метро, передают Белновости.

Согласно данным, обеспечение Минского метрополитена 4G было проведено в рамках подготовки ко Вторым Европейским играм. Оператор связи обеспечил технологию во всех перегонах столичного метро.

Отмечается, что 4G от МТС может обеспечить высокую скорость передачи данных в подземке беларуской столицы даже в моменты пиковых нагрузок. В частности, скорость может развиваться до 71 Мбит/с.

Напомним, чуть более недели назад украинский мобильный оператор Киевстар запустил 4G для пассажиров Харьковского метрополитена. Технология обеспечивает бесперебойный доступ к сети, вне зависимости от того, находится ли пользователь на станции или же перемещается между ними.

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