Игорь Сырый, некогда управлявший металлургическим бизнесом Рината Ахметова, стал владельцем доли российских компаний Solaris Promo Production и Ruform. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Таким образом бывший топ-менеджер украинского олигарха стал совладельцем компании-производителя небезызвестного телешоу «Дом-2» и сервиса для дистрибуции видео Pladform.

Сообщается, что доля Сырого в Solaris Promo Production составляет 25%, а в Ruform — 12,5%.

Такое внедрение украинских публичных персон в российский медиарынок — не впервой, отмечают эксперты. В частности, директор Института современных медиа Кирилл Танаев вспоминает продюсеров Александра Роднянского, Александра Цекало, Влада Ряшина и его Star Media, а также нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

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