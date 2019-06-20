Исследования показывают, что цифровое видеопиратство ежегодно приносит кино- и телеиндустрии США убытки на сумму в не менее 29 миллиардов долларов.

Пиратство не только оказывает негативное влияние на индустрию развлечений США. Как показало исследование, проведенное по заказу американского правительства, пиратство ограничивает потенциальный доход отрасли и наносит ущерб всей экономике.

Согласно данным свежего исследования, опубликованного во вторник Центром глобальной инновационной политики (GIPC) при Торговой палате США, глобальное пиратство цифрового контента приносит ущерб американской кино- и телевизионной индустрии на сумму от 29.2 миллиарда до 71 миллиард в год. Это означает снижение доходов на 11-24%.

В исследовании также говорится о том, что из-за пиратства в США было потеряно от 230 000 до 560 000 рабочих мест, что, в свою очередь, привело в 2017 году к потерям в ВВП США на сумму от 47.5 миллиарда – 115.3 миллиарда долларов.

«Пиратство цифрового видеоконтента причиняет серьёзный ущерб американской экономике, оказывая негативное влияние на бизнес – начиная от компаний, производящих контент, до компаний, работающих в сфере инновационных технологий и являющихся движущими силами революции в сфере дистрибуции цифрового контента, – пишет на страницах исследования генеральный директор GIPC Дэвид Хиршманн. – Единого решения данной проблемы не существует, однако глобальное сотрудничество между индустриями и правительствами с целью повышения осведомлённости потребителей в опасностях, связанных с пиратством, в сочетании с расширением правовых возможностей для борьбы с нарушением авторских прав, крайне необходимо для обуздания данного негативного явления».

Методология исследования предусматривала анализ оценок количества пиратских копий фильмов и телевизионных программ рыночной стоимости данного контента и количества того контента, который мог бы быть приобретён. Согласно данным исследования, наибольшее количество случаев пиратства связано с потоковыми трансляциями в интернете, через которые распространяется более 80% пиратского контента.

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