Компания CBS готовится сделать компании Viacom предложение о покупке. Об этом говорится в свежей публикации американской прессы.

По информации журналистов издания Wall Street Journal, 14 июня члены совета директоров компании CBS собрались, чтобы обсудить возможность воссоединения двух компаний.

Данная новость может стать финальным аккордом в длительной драматической эпопее, вокруг покупки Viacom компанией CBS. И это уже третья за последние годы попытка компаний договориться о слиянии.

Детали возможной сделки пока до конца не известны, однако по слухам генеральный директор Viacom Боб Бейкиш является основным кандидатом на должность руководителя объединённой компании.

Разделение компаний произошло в 2006 году, однако в последние годы время от времени они предпринимали неудачные попытки объединения.

Наиболее вероятным слияние двух компаний казалось в 2016 году. Но в декабре того же года оно было отложено на неопределённый срок по требованию представителей компании National Amusements, которой принадлежит 80% акций с правом голоса компаний Viacom и CBS.

В феврале 2018 года компании возобновили переговоры, но они также закончились провалом, что послужило причиной подачи компанией CBS судебного иска против Sumner и Shari Redstone, являющихся главными акционерами компании.

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