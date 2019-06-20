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Viacom

Компания CBS готовится сделать компании Viacom предложение о покупке. Об этом говорится в свежей публикации американской прессы.

По информации журналистов издания Wall Street Journal, 14 июня члены совета директоров компании CBS собрались, чтобы обсудить возможность воссоединения двух компаний.

Данная новость может стать финальным аккордом в длительной драматической эпопее, вокруг покупки Viacom компанией CBS. И это уже третья за последние годы попытка компаний договориться о слиянии.

Детали возможной сделки пока до конца не известны, однако по слухам генеральный директор Viacom Боб Бейкиш является основным кандидатом на должность руководителя объединённой компании.

Разделение компаний произошло в 2006 году, однако в последние годы время от времени они предпринимали неудачные попытки объединения.

Наиболее вероятным слияние двух компаний казалось в 2016 году. Но в декабре того же года оно было отложено на неопределённый срок по требованию представителей компании National Amusements, которой принадлежит 80% акций с правом голоса компаний Viacom и CBS.

В феврале 2018 года компании возобновили переговоры, но они также закончились провалом, что послужило причиной подачи компанией CBS судебного иска против Sumner и Shari Redstone, являющихся главными акционерами компании.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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