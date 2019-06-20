В Китае на территории известнейшего монастыря Шаолинь запустили связь пятого поколения. Поддержку 5G в Шаолине обеспечивают семь базовых станций, передает русская служба Синьхуа.

Согласно данным, семь базовых станций, расположенных по территории монастыря, обеспечивают работу сети пятого поколения с максимальной скоростью загрузки в 800 Мбит/с. Такая скорость позволяет скачивать фильм в высоком качестве в считанные секунды.

Отмечается, что всемирноизвестный храм ежегодно посещают порядка 3 миллионов человек. В связи с этим власти Китая и обеспечили шаолинь технологией 5G, дабы удовлетворить спрос постоянного потока туристов на передачу больших объемов данных.

Напомним, что в начале месяца четыре китайские телеком-компании — China Telecom, China Mobile и China Unicom, а также ТРК China Broadcasting Network — получили первые лицензии на коммерческое использование 5G.

Ранее, в конце апреля, пробная связь нового поколения была запущена в семи городах Китая оператором China Unicom.

Еще ранее, в феврале, власти китайского города Шеньчжень заявили о запуске тестирования коммерческой сети пятого поколения.

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