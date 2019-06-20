1+1 media объявила о запуске платной подписки на платформу 1+1 video. Зрители получат возможность смотреть прямые эфиры шести телеканалов холдинга, сообщает пресс-служба компании.

Согласно данным, платная подписка, стоимость которой составит 15 грн за три месяца, также позволит пользователям просматривать контент 1+1 media одновременно с пяти любых устройств.

«Во время продажи допремьерных показов рейтинговых сериалов на 1+1 video мы увидели, что часть наших постоянных зрителей готова платить за контент. К тому же, им проще покупать подписку, чем смотреть видео с перерывом на онлайн-рекламу. Поэтому команда 1+1 Digital решила предоставить им такую возможность и добавить еще одну модель монетизации собственной VOD-платформы», – отмечает диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.

При этом зрителям 1+1 video оставили возможность просматривать архивные видео без платы за подписку. Однако, такой просмотр будет прерываться рекламой.

Напомним, в марте 1+1 media запустила мобильное приложение для просмотра онлайн-библиотеки.

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