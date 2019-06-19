Несмотря на активное расширение 4G-покрытия мобильными операторами Украины, значительная часть населения по сей день не может оценить качество услуг даже связи третьего поколения. Абоненты из сельских регионов и горожане, выезжающие за пределы города, не имеют возможности использовать вышеупомянутые стандарты связи, передает УНИАН.

Как сообщил руководитель сектора «IT и Телеком» BRDO Александр Кубраков, в Украине 16 миллионов абонентов не имеют возможности использовать высокоскоростной 3G- и 4G-интернет. Виной тому недостаточное количество базовых станций, в частности в сельских регионах.

В свою очередь малое количество таких станций обосновано экономической невыгодностью для операторов. Затраты на их построение большие, а доходы от абонентов не позволяют их покрыть. К слову, украинские операторы имеют самую низкую выручку от мобильных услуг в Европе.

В то же время в Европе, акцентировал Кубраков, постоянный доступ к 4G имеет 90% населения. Однако в нашем случае операторам просто недоступны частоты 800-900 МГц, позволяющие строить сети третьего и четвертого поколения более выгодно, как это происходит в европейских странах.

Напомним, неделей ранее эксперт Ericsson Питер Йонссон заявил, что в Украине технологию 4G использует менее 8% населения. Однако, по его прогнозам, при наличии необходимых телеком-сетей уже за пять лет можно развить потребление 4G до 50%.

В то же время операторы связи активно отчитываются о снабжении связью четвертого поколения все новых и новых населенных пунктов. На данный момент сеть 4G от Киевстар доступна почти 67% жителей страны, Vodafone — порядка 60%, lifecell — около 62% населения. Несмотря на это, лишь малая часть абонентов может использовать преимущества новых технологий.

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