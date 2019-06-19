Компания «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) сообщила о запуске HD-вещания на территории Израиля. Два миллиона абонентов местного оператора HOT получили доступ к каналу в высоком качестве, начиная со вчерашнего дня — 18 июня, пишет пресс-служба компании.

«В масштабном запуске вещания международной HD-версии Первого канала приняли участие ведущий программ «Пусть говорят» и «Эксклюзив» на Первом канале, Генеральный продюсер ПКВС Дмитрий Борисов, советник-посланник Посольства Российской Федерации в Израиле Леонид Фролов и представители оператора», — сказано в пресс-релизе.

Как сообщил генеральный продюсер канала, запуск HD-вещания в Израиле был приоритетным зарубежным направлением для компании, поскольку значительная часть здешнего населения русскоговорящая.

Отмечается, что «Первый канал. Всемирная сеть» ведет международную деятельность уже более 20-ти лет, распространяя адаптированные версии своего вещателя для зрителей на разных континентах — в Европе, Америке, Азии, на Ближнем Востоке, в Закавказье и Австралии.

Что касается вещания в HD-формате, ПКВС запустил его в России семь лет назад, став первым среди федеральных каналов, вещающих в высоком качестве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.