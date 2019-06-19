«Медиа Группа Украина» будет поставлять сериалы собственного производства в Индию. Холдинг заключил контракт с дистрибутором GoQuest Media Ventures, сообщает пресс-служба компании.

Согласно данным, соглашение было заключено на дистрибуцию следующих сериалов: «Кольцо с Рубином», «Тайны», «Цветы дождя» и «Затмение». Проекты имели значительный успех в Украине.

Как сообщил вице-президент по продажам GoQuest Media Джимми Джордж, контракт с «Медиа Группой» был выгодным для дистрибутора, поскольку украинские сериалы набирают популярности в мире и имеют все шансы в будущем стать международными.

В свою очередь «Медиа Группа Украина» подтверждает успех собственного контента на зарубежных рынках, что подталкивает холдинг на расширение границ сотрудничества.

«Расширение географии распространения собственного контента – одна из ключевых стратегий развития «Медиа Группы Украина». Наши телевизионные сериалы уже известны и популярны на рынках стран СНГ и Европы. Мы чрезвычайно амбициозны в желании выйти на мировой уровень и очень рады начать сотрудничество с командой профессионалов из GoQuest Media Ventures. Уверена, что это партнерство будет взаимовыгодным и успешным», — отметила директор по продажам Ирина Черняк.

Напомним, еще в 2017 году «Медиа Группа Украина» презентовала международный телевизионный проект, ориентированный на зарубежных зрителей. Для них были созданы четыре телеканала для широкой аудитории с правом вещания во всем мире — Ukraine 1, Ukraine 2, NLO TV 1, NLO TV 2 и VOD платформа Ukraine TV.

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