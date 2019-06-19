В Украине последние несколько лет активно развивается телеком-инфраструктура и доступ к сети интернет – провайдеры тянут оптику в села, мобильные операторы расширяют сети 3G и 4G. Аудитория интернет-пользователей активно растет и уже насчитывает десятки миллионов. Вместе с доступом к всемирной паутине, пользователи получают и новые проблемы в виде мошенников, которые активно и под любым предлогом пытаются выудить деньги из кошельков доверчивых сограждан.

Главная задача продавцов – красиво расписать технические и технологические особенности товара, местами противоречащие законам физики, оплатить рекламу и ждать покупателей с деньгами, которые купят через сайт.

На сегодняшний день можно констатировать две массированные рекламные кампании по продаже «сомнительных» товаров – это эфирная антенна для приема цифрового многоканального ТВ – HQClear TV T2 и Wi-Fi роутер для бесплатного спутникового интернета SkyWay Global/Tenda Global.

Бесплатный безлимитный высокоскоростной интернет

Заявления Илона Маска о запуске группировки низкоорбитальных спутник, главная из задач которых – раздача спутникового интернет, не осталась не замеченной. В дело тут же включились мошенники и начали массово предлагать спутниковый, безлимитный, да еще и бесплатный интернет. Массово заполонив рекламой и группами социальные сети, где рассказывают о преимуществах, прелестях и выгодах.

Набор опций может впечатлить неискушенного пользователя, ведь обещают:

бесплатный и безлимитный спутниковый интернет в любой точке Украины;

до 100 мегабит/сек входящая и исходящая скорость;

инсталляция и прием в любой точке Украины;

уверенный прием даже в помещении;

доступ ко всем заблокированным «Роскомнадзором» сайтов;

100% анонимность;

ограниченная во времени скидка.

О том, как сладко сватают – можно узнать из записи телефонного разговора с оператором Call-центра спутникового оператора.



Можно даже поверить в чудеса технологического прогресса и что вся телеком-отрасль, мобильные операторы наживаются на простых гражданах, причем во всем мире. Но нет. Это предложение – чистой воды обман. Чудес не бывает. И вот почему:

1) Чудо-роутер, который предлагают мошенники – обычный дешевый китайский WI-FI роутер в ценовом диапазоне 10-15$, для домашнего использования, не имеющий никакого отношения ни к космосу, ни к спутниковому интернету. Кроме космического масштаба аферы.

2) Для того что бы в этом устройстве появился интернет – его необходимо на роутер подать, как источник сигнала. Если у вас дома есть роутер, просто отключите от него Ethernet-кабель. Бинго! Теперь у вас дома настоящий спутниковый интернет! Все как в рекламе. Когда надоест ожидать подключение к «спутнику» – подключите кабель обратно. Аналогично вы можете из мобильного телефона вынуть SIM-карту. Поздравляем, теперь у вас еще и спутниковый телефон.

3) Для использования спутникового интернета, необходима спутниковая приемно-передающая антенна и прямая видимость орбиты. Такие антенны вы часто можете увидеть на заправках, особенно на трассах, вдалеке от населенных пунктов. Размер зеркала, приемный и передающий конвертора тонко намекают на технологический процесс – чтобы отправить запрос на спутник и получить через него ответ – необходима определенная мощность сигнала, чтобы пройти путь через атмосферу к спутнику и вернуться обратно без потерь. Эксперимента ради – выйдите во двор и попробуйте поймать на телефон сигнал с вашего домашнего WI-FI роутера?)) Ловит?

4) Спутниковый интернет – самый дорогостоящий из всех видов доступа. Во-первых, инфраструктура находится в космосе и не поддается ни модернизации, ни оптимизации. Построить и запустить спутник – влетает в копеечку. Во-вторых, частотный ресурс спутника очень ограничен, и заранее согласовывается оператором, как с международными организациями, странами-участниками космических программ, так и операторами-конкурентами. Для обслуживания и управления спутниками на земле – строятся приемно-передающие центры, несколько, которые дублируют другу друга. Мы уже не говорим о персонале и обслуживании.

5) 100-150-200 мегабит, обещанные мошенниками – это скорость раздачи передатчика самого WI-FI роутера. Доступ к сети интернет на скорости до 100 мегабит/сек со спутника – получить, конечно, можно. Но не домашнему пользователю, а корпоративному. Цена вопроса будет стартовать – от нескольких до десятков тысяч долларов в месяц. Двухсторонний спутниковый интернет в Украине продает одна единственная компания – «Датагруп». Максимальная скорость, доступная абоненту – 20 мегабит на загрузку данных, 5 мегабит за выгрузку данных. Объем данных – 60 Гигабайт. Абонплата присутствует. Услуга предоставляется после установки комплекта и подписания договора. Анонимность как класс отсутствует. В США, цена доступа для домашнего пользователя с лимитированным объемом данных варьируется от 50 до 129 долларов в месяц при двухгодичном контракте.

6) Главный недостаток спутникового интернета – это задержка. Если мы говорим о предложениях на рынке, где спутник находится на геостационарной орбите, то сигнал проходит путь по цепочке «пользователь – спутник – провайдер – спутник – пользователь» и длина накопленных задержек может достигать 1000мсек. Что критично для некоторых приложений, например – игры, видеосвязь.

7) Доступ к заблокированным «Роскомнадзором» сайтам говорит только об одном – афера пришла из России и «делки» даже не удосужились оптимизировать под украинские реалии шаблоны сайтов. И так сойдет.

1000 телеканалов через эфирную антенну

По старой доброй традиции, «лохотрон» отрабатывается в России, и после обкатки тиражируется по странам бывшего Советского Союза. В России похожая антенна продавалась в 2017 году под названием «Aerial 2100» от японской компании «Aerial Technology». Благо, весь интернет пестрит отзывами «благодарных» покупателей.

В Украине массовые рекламные кампании японских чудо-антенн «HQClear TV T2» начались осенью 2018 года, и были приурочены к отключению эфирного аналогового сигнала 1 сентября, а также поднятию цен на кабельное ТВ с 1 января 2019 года.

Кампания в первую очередь была направлена на пенсионеров, которым накладно ежемесячно оплачивать кабельное ТВ и на людей с низким уровнем познаний школьного курса физики и понимания технологических процессов радиоэлектроники.

Что предлагали:

цифровое ТВ в любой точке страны;

японское качество;

доступ к сотням телеканалов из Украины, России, Европы и мира бесплатно;

даже доступ к сети интернет. 🙂

Сладкая реклама японской антенны активно сдабривалась сумасшедшей скидкой с ограниченным сроком действия, благодарными комментариями от выдуманных покупателей и неограниченными возможностями устройства.

Что продавали на самом деле?

Антенна «HQClear TV T2» – это обычный кусок проволоки в красивом пластиковом кожухе. Возможно, она что-то и сможет принять в зоне прямой видимости, при условии подключения к телевизору с цифровым приемником либо Т2-ресиверу, но на практике – это просто дешевая поделка ценой в доллар с китайского торгового сайта.

Чтобы не попадаться на развод и сладкие обещания, необходимо не только знать физику, но и понимать, как работает рынок телевидения в Украине.

1) Цифровое эфирное телевидение в Украине представлено оператором – компанией «Зеонбуд», который имеет соответствующую лицензию от Национального совета Украины по вопросам ТВ и радиовещания. Другой аналогичной компании с покрытием большей части территории страны эфирным сигналом – нет.

2) Любой оператор, использующий эфир – обязан получить лицензию от государства, с указанным перечнем ретранслируемых телеканалов.

3) Количество телеканалов в сети Т2 – 32. Отличается эфир только в двух регионах, киевский – 52 телеканала, одесский – 42.

4) Иностранные телеканалы в украинском эфире присутствовать могут только в приграничных районах, если их удастся принять от соседей, но не на эту «антенну».

5) Фильмовые, спортивные, эротические, премиальные телеканалы, доступные на условиях абонплаты у кабельных операторов – не могут быть бесплатны через эфирное ТВ, – это приятный самообман.

6) Бесплатного ТВ не существует в принципе. Телевидение бывает открытым или закодированным. В любом случае для просмотра необходимо приобретать телевизор, антенну. Процесс телесмотрения оплачивается абонентской платой либо просмотром рекламы.

7) Тысяча телеканалов через эфирное ТВ, а это метровый и дециметровый диапазоны – технически невозможны.

8) Прием цифрового ТВ без цифрового приемника, встроенного в телевизор, либо внешнего – невозможен! Антенна – это всего лишь устройство для приема электромагнитных волн. Кусок проволоки сложно интегрировать с приемником, декодером в таком пластиковом форм-факторе.

9) Прием цифрового эфирного ТВ на комнатную антенну возможен только в зоне прямой видимости; при отсутствии прямой видимости передатчика либо в зоне плотной застройки – желательно использовать внешнюю направленную антенну.

10) Прием сигнала спутниковых телеканалов на кусок проволоки технически невозможен.

После массовой волны жалоб обманутых потребителей, чудо-антеннам и мошенникам даже был посвящен выпуск на одном из общенациональных телеканалов.

Поэтому, если вам в сети интернет будут предлагать устройство с неограниченными возможностями, с бесплатными телеканалами, доступом к сети интернет, да всем чем угодно, что всегда было доступно только за деньги – не верьте. Вы просто подарите свои деньги мошенникам.

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