Apple нацелен на полноценную конкуренцию с крупнейшими видеосервисами мира, такими как Netflix и Disney. Среди новых амбиций яблочной компании — получение «Оскара» за фильмы собственного производства, пишет МедиаНяня.

Согласно данным, Apple намерен выпускать около шести картин с бюджетом от $5 млн до $30 млн в год. На данный момент компания находится в постоянном поиске оригинальных идей, которые могут принести ей заветную статуэтку.

Очевидно, что номинирование картин от Apple на «Оскар» однозначно положительно скажется на рейтинге видеосервиса Apple TV+ и прибавит ему немалое количество новых подписчиков. Особенно стимулирующим фактором это выглядит на фоне постоянно растущего количества контента Disney, с которым яблочной платформе пока довольно сложно конкурировать.

Напомним, Apple презентовал видеосервис Apple TV+ в конце марта. Платформа начнет работу уже этой осенью и представит миру оригинальные телепрограммы, художественные и документальные фильмы.

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