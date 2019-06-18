В прошедшую субботу компания Vodafone Espana при поддержке китайского гиганта рынка телекоммуникационного оборудования Huawei запустила первую в Испании коммерческую мобильную сеть в стандарте 5G. Таким образом, Испания стала одной из первых стран Европы, жители которой смогут опробовать возможности сверхскоростной мобильной связи.

Согласно официальной информации от компании Vodafone Espana, мобильная сеть 5G охватывает 15 важнейших городов Испании, среди которых – Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья. Почти половина жителей указанных городов сможет насладиться широким спектром новых возможностей, предлагаемых современной сверхскоростной сетью, которая в будущем будет расширена на новые территории.

Испанские обладатели 5G совместимых мобильных телефонов, подключившись к сети 5G, уже в момент её запуска получили возможность скачивать файлы на скорости до 1 Гбит/сек, которая до конца года должна вырасти до 2 Гбит/сек, что примерно в 10 раз выше скорости, предлагаемой в сетях 4G, – заявили в компании Vodafone.

А малое время задержки, свойственное стандарту 5G, открывает возможности для запуска в будущем некоторых технологий, для которых данный показатель является основополагающим. В частности, речь идёт о таких технологиях, как самоходный транспорт, телемедицина и виртуальная реальность.

Таким образом, компания Vodafone стала первым оператором, начавшим предоставлять услуги 5G испанским абонентам. При этом сеть 5G компании Vodafone Espana является на сегодняшний день наибольшей сетью данного стандарта в Европе по количеству охваченных городов.

Как сообщили в компании Huawei Spain, последняя сделала немало для подготовки запуска проекта и сотрудничала с Vodafone в качестве ключевого поставщика оборудования для запуска технологии. Тесное сотрудничество двух компаний длится уже более 10 лет.

По мнению экспертов, запуск сети 5G в Испании обеспечит транснациональному оператору Vodafone более широкие возможности для запуска новых сетей 5G в других странах.

Напомним, ранее Mediasat сообщал о запуске сетей пятого поколения в Великобритании, Италии и Швейцарии.

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