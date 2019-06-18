Платформа для создателей видео Vimeo присоединилась к числу медиа- и технологических компаний, поддерживающих видеокодек с открытым кодом AV1, не требующим уплаты роялти.

Компания Vimeo сотрудничала с компанией Mozilla – одним из основателей Альянса открытых медиа (AOMedia), которая разработала кодек AV1. В компании Vimeo приложили руку к созданию кодера с открытым источником rav1e от компании Mozilla и использовала его.

В компании заявили, что вскоре последние видео, размещённые на канале Vimeo Staff Picks, будут предлагаться для совместимых платформ в компрессии с использованием кодека AV1.

«Кодек AV1 устанавливает новые стандарты компрессии и доставки видео через всемирную паутину, давая возможность кардинально улучшить качество и доступность для аудитории по всей планете передаваемого на нашей платформе потокового контента, – комментирует старший вице-президент по развитию технологий в компании Vimeo Нарен Венкатараман. – Этот запуск является важным шагом вперёд на пути к реализации поставленной компанией Vimeo цели: обеспечивать нашим создателям контента наилучшие возможности для работы с видео, а также важной вехой в истории самого кодека AV1, использование которого становится повсеместным в отрасли».

«Мы гордимся своим вкладом в разработку кодера rav1e и объединили свои усилия с компанией Mozilla в сфере создания условий для развития открытой и свободной экосистемы для творцов видео. Вместе мы закладываем прочную основу для функционирования видео-кодеков следующего поколения», – говорит Витторио Джовара, ведущий инженер отдела кодирования в Vimeo.

AV1 в некотором роде является наследником кодека VP9 – кодека для компрессии видео с открытым кодом, который был разработан компанией Google. Создатели AV1 обещают улучшение эффективности компрессии на 30% в сравнении с кодеком VP9 – исходя из тестов, проведенных Bitmovin. Это означает, что кодек AV1 позволит передавать видеоконтент в разрешении 4K UHD, используя меньшие объёмы данных.

Альянс AOMedia создал кодек AV1 для коммерческого и некоммерческого использования в приложениях и службах интернета, таких как браузеры, потоковые службы, видеоконференции, а также при разработке аппаратного и программного обеспечения. Членами правления альянса AOMedia являются представители компаний Amazon, ARM, Cisco, Facebook, Google, IBM, Intel, Microsoft, Mozilla, Netflix и NVIDIA.

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