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Потребители уже начинают задумываться о том, не слишком ли много они платят за доступ к платформам с потоковым контентом, и, как показывает последнее исследование, не испытывают особого желания оформлять подписку на новые службы – такие как Apple TV Plus и Disney Plus. Об этом пишет TrustedReviews.

Опрос, проведенный экспертами агентства MUSO и анализирующий ситуацию с цифровым пиратством, выявил некоторые тревожные сигналы, которые должны насторожить компании, планирующие выходить на рынок потокового контента.

В рамках исследования было опрошено 1000 жителей Европы, которым задавались вопросы касательно использования потоковых служб. Полученные результаты, которые, по всей видимости, озадачат представителей таких компаний как Apple и Disney, свидетельствуют о том, что 64% опрошенных не собираются в этом году оформлять подписку на новые платформы.

Нежелание зрителей платить за доступ к дополнительным потоковым службам вполне перекликается с другой интересной информацией, полученной в процессе опроса. 80.4% опрошенных зрителей думают, что переплачивают за потоковый контент.

Результаты опроса будут интересны не только тем, кто связан с потоковыми платформами – представителям теле- и киноиндустрии также стоит с ними внимательно ознакомиться. Следующее из опроса нежелание пользователей платить за потоковый контент может привести к росту пиратства. Более половины опрошенных, по сути, признали, что готовы искать интересующий их контент на нелицензионных платформах, если данного контента нет в предложении платформ, за доступ к которым они уже заплатили.

Нежелание платить перевешивает на чаше весов – несмотря на то, что 66% опрошенных указали, что заплатили за доступ к потоковому контенту менее 30 фунтов стерлингов, что, собственно, даёт понятие о том, насколько зритель готов раскошелиться.

Генеральный директор и соучредитель MUSO Энди Чаттерли утверждает: «Вряд ли стоит надеяться на то, что потребитель захочет платить почти 100 фунтов стерлингов в месяц за доступ к контенту… Данные проведённого опроса чётко указывают на то, что люди будут стремиться искать интересующий их контент везде, включая пиратские платформы».

С появлением на рынке платформ Apple TV Plus, Disney Plus и BritBox (новая совместная платформа от ITV и BBC, которая вот-вот запустится) существенно возрастает количество потоковых служб, заинтересованных в привлечении потребителя. При этом 66.7% опрошенных заявили, что они уже подписаны на одну или две потоковые платформы, а 20.8% опрошенных указали, что имеют подписку на три-четыре платформы.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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