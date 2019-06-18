Потребители уже начинают задумываться о том, не слишком ли много они платят за доступ к платформам с потоковым контентом, и, как показывает последнее исследование, не испытывают особого желания оформлять подписку на новые службы – такие как Apple TV Plus и Disney Plus. Об этом пишет TrustedReviews.

Опрос, проведенный экспертами агентства MUSO и анализирующий ситуацию с цифровым пиратством, выявил некоторые тревожные сигналы, которые должны насторожить компании, планирующие выходить на рынок потокового контента.

В рамках исследования было опрошено 1000 жителей Европы, которым задавались вопросы касательно использования потоковых служб. Полученные результаты, которые, по всей видимости, озадачат представителей таких компаний как Apple и Disney, свидетельствуют о том, что 64% опрошенных не собираются в этом году оформлять подписку на новые платформы.

Нежелание зрителей платить за доступ к дополнительным потоковым службам вполне перекликается с другой интересной информацией, полученной в процессе опроса. 80.4% опрошенных зрителей думают, что переплачивают за потоковый контент.

Результаты опроса будут интересны не только тем, кто связан с потоковыми платформами – представителям теле- и киноиндустрии также стоит с ними внимательно ознакомиться. Следующее из опроса нежелание пользователей платить за потоковый контент может привести к росту пиратства. Более половины опрошенных, по сути, признали, что готовы искать интересующий их контент на нелицензионных платформах, если данного контента нет в предложении платформ, за доступ к которым они уже заплатили.

Нежелание платить перевешивает на чаше весов – несмотря на то, что 66% опрошенных указали, что заплатили за доступ к потоковому контенту менее 30 фунтов стерлингов, что, собственно, даёт понятие о том, насколько зритель готов раскошелиться.

Генеральный директор и соучредитель MUSO Энди Чаттерли утверждает: «Вряд ли стоит надеяться на то, что потребитель захочет платить почти 100 фунтов стерлингов в месяц за доступ к контенту… Данные проведённого опроса чётко указывают на то, что люди будут стремиться искать интересующий их контент везде, включая пиратские платформы».

С появлением на рынке платформ Apple TV Plus, Disney Plus и BritBox (новая совместная платформа от ITV и BBC, которая вот-вот запустится) существенно возрастает количество потоковых служб, заинтересованных в привлечении потребителя. При этом 66.7% опрошенных заявили, что они уже подписаны на одну или две потоковые платформы, а 20.8% опрошенных указали, что имеют подписку на три-четыре платформы.

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