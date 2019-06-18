Европейские производители телекоммуникационного оборудования заключили важные контракты на поставку оборудования для 5G в Китай. Об этом пишет TechNode.

China Mobile, крупнейший оператор телекоммуникационных сетей Китая, заявил о завершении первого раунда переговоров о поставке в страну оборудования для развития сетей 5G на общую сумму в примерно 2 миллиарда долларов. Результатом данных переговоров стало заключение соглашений с четырьмя компаниями – поставщиками оборудования из различных стран, среди которых – европейские компании Ericsson и Nokia.

Основным победителем тендера стал китайский гигант рынка телекоммуникационного оборудования – компания Huawei. Данная компания обеспечит поставки телекоммуникационного оборудования, необходимого для создания Узлов управления мобильностью (MME) и элементов Эволюции системной архитектуры (SAE) – ключевых сетевых компонентов беспроводных сетей нового поколения, а её общая доля в тендере составила 51% от всех контрактов.

Шведская компания Ericsson и финская компания Nokia стали соответственно вторым и третьим поставщиками 5G-оборудования для компании China Mobile по количеству заключённых контрактов. Компания Ericsson поставит в Китай 384 единицы оборудования для MME/SAE, а Nokia в свою очередь поставит 116 единиц такого оборудования. На четвёртом месте – китайская компания ZTE, которая поставит 43 единицы оборудования.

6 июня компания China Mobile, являющаяся крупнейшим в мире оператором телекоммуникаций по количеству подписчиков, получила от Китайского министерства промышленности и информационных технологий лицензию на предоставление коммерческих услуг в стандарте 5G и готова начать строить собственную сеть 5G.

Ожидается, что доля компаний Ericsson и Nokia на рынке услуг 5G будет меньшей, чем данные компании имели при запуске сетей 4G. Это связано с тем, что крупнейшим государственным телекоммуникационным компаниям Китая — China Mobile, China Unicom и China Telecom, по всей видимости, придётся поддержать национального производителя – компанию Huawei, дабы смягчить негативные последствия, с которыми та столкнулась по всему миру из-за санкций правительства США.

Китайская правительственная англоязычная газета China Daily цитирует аналитика, который указывает на то, что существенная доля контрактов, полученная компаниями Ericsson и Nokia в процессе тендера на поставку 5G оборудования для компании China Mobile, подчёркивает, что Китай выполняет свои обещания придерживаться принципов международного сотрудничества.

В комментарии, опубликованном в понедельник на страницах газеты Beijing Youth Daily, являющейся официальным печатным органом Коммунистического союза молодёжи Китая, говорится о том, что проведенный тендер свидетельствует о том, что китайское правительство и китайские операторы телекоммуникаций не сделали свой исключительный выбор в пользу Ericsson и Nokia лишь на основании того, что данные компании являются иностранными. «Вместо этого мы дали им возможность поучаствовать в прозрачном тендере на поставку в страну оборудования для развития сетей 5G», — говорится в комментарии.

В пресс-релизе компании Huawei говорится о том, что 5G её производства достигло уровня, необходимого для коммерческого использования, и компания приложит максимум усилий для того, чтобы поддержать операторов телекоммуникационных услуг Китая в их стремлении запустить в стране 5G.

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