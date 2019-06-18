Telco Trends 2019 (20-22 августа) обещает стать лучшей и самой плодотворной за всю историю конференции. В этом году организаторы подготовили идеальные условия для нетворкинга и продуктивной работы в области Pay TV.

Предлагаем вниманию читателей шесть основных причин, почему необходимо посетить конференцию в Латвии.

1 Главный стратегический партнер Global Media обеспечит участие и проживание представителям всех операторов Балтии. Это замечательный шанс встретиться и пообщаться с потенциальными партнерами, заключить новые соглашения и договориться об успешном сотрудничестве.

2 Организаторы дарят всем участникам 20% скидку на проживание в SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences. Чтобы забронировать номер со скидкой, отправьте запрос на reservations@semarahhotels.com, выберите период проживания и укажите промокод Telco2019.

3 На конференции ожидается более 400 профессионалов из 30 стран. Концентрация с таким большим количеством экспертов создает идеальные условия для продуктивного нетворкинга и обмена практической информацией.

4 Одно из главных обсуждений конференции – панельная дискуссия европейских экспертов и лидеров индустрии «Эффективная защита интересов правообладателей в цифровой среде». Особенно хочется выделить докладчика из Европейской Комиссии, директора по вопросам политики и права – Сабину Тсакову, которая выступит с докладом «Новая европейская Директива по вопросам политики и права».

5 По окончании рабочей части конференции всех ждет долгожданное всеми телеканалами мероприятие – «Ночь контента». В изысканной атмосфере Majori SemaraH Hotel пройдет презентация новинок контента и телеканалов. А это чудесная возможность в непринужденной обстановке представить себя и найти новых партнеров.

6 22 августа после насыщенных и продуктивных двух дней конференции участников ждет шикарная экскурсия и фантастический гала-вечер в доброй и теплой компании коллег по отрасли.

Для удобства посетителей организаторами создана специальная группа в социальной сети Facebook, где будет предоставляться самая актуальная информация, касательно конференции.

Зарегистрироваться можно на сайте Telco Trends 2019.

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