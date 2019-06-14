Huawei требует от оператора Verizon оплату лицензионных сборов за патенты. Использование порядка 230 патентов китайского разработчика обязывает американскую компанию выплатить свыше 1 миллиарда долларов, передает 3Dnews.

Сообщается, что патенты охватывают широкий спектр предложений: от сетевого оборудования до технологий IoT. При этом они охватывают более 20 поставщиков Verizon, среди которых довольно крупные американские фирмы.

К некоторым из них Huawei обратился напрямую, на что получил обещание возместить долги Verizon.

Напомним, в конце прошлого месяца Huawei ответил на указ Дональда Трампа о запрете сотрудничества американских компаний с китайским техногигантом. Производитель подал иск против решения Президента США.

Указ о запрете использования оборудования Huawei американский Президент выдал в середине текущего месяца. Последствия уже успели достичь внушительных масштабов.

В частности, это касается отказа от сотрудничества с производителем крупнейших технических и телеком-компаний США (Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom) и Японии (Panasonic, SoftBank, KDDI (au), NTT Docomo).

Также о прекращении взаимодействий с Huawei заявили Wi-Fi Alliance и Корпорация Microsoft.

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