Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) запустил проект UEFA.tv – новую бесплатную потоковую OTT-платформу, призванную давать зрителям широкий доступ в режимах прямого эфира и по запросу к контенту, освещающему различные футбольные соревнования.

Изначально служба будет представлять собой развлекательную платформу, предлагающую болельщикам оригинальный европейский футбольный контент, основанный на программах из архивов за 60 лет. Также платформа станет местом для трансляции соревнований молодёжных, женских и футзальных соревнований UEFA, которые теперь можно будет смотреть в режиме прямых трансляций.

Помимо этого UEFA.tv предложит своим пользователям репортажи из-за кулис и интервью. Весь видеоконтент будет доступен на условиях бесплатной регистрации, что даст болельщикам шанс смотреть прямые трансляции соревнований UEFA даже там, где отсутствуют правообладатели, получившие разрешение на трансляцию этого контента на соответствующей территории.

Немецкая Bundesliga станет первой национальной футбольной лигой, которая будет представлена на платформе благодаря новому соглашению о сотрудничестве, подписанному между UEFA и Немецкой Футбольной Лигой (DFL). Результатом заключения данного соглашения станет появление на платформе UEFA.tv отдельного канала, на котором будут представлены видео от Bundesliga наряду с событиями европейских соревнований.

Контент от Bundesliga будет включать выходящие по понедельникам обзоры матчей, прошедших в выходные, и такие шоу, как Bundesliga Special, адресованное зарубежным фанам. Также зрителю будут доступны архивные записи наиболее знаковых матчей Bundesliga и памятных матчей Лиги Чемпионов, в которых участвовали команды из Германии.

Контент от Bundesliga на платформе UEFA.tv будет доступен на ключевых европейских рынках – в частности, в Великобритании, Италии, Польше, России, Испании и Турции, а также в страх Ближнего Востока и Африки.

В UEFA заявили, что платформа не будет стремиться конкурировать с телеканалами. Вместо этого она будет дополнением к ним, предлагая зрителю разнообразный интересный контент.

Президент UEFA Александр Чеферин заявил: «Цифровой ландшафт меняется, и мы должны быть во всеоружии, чтобы предвидеть данные изменения и быть готовыми соответствовать им. UEFA – инновационная организация, и, запуская данную платформу, мы стремимся сделать футбол и проводимые нами соревнования более доступными для болельщиков по всему миру.

Напомним, о планах запуска видеосервиса UEFA.tv стало известно этой зимой.

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