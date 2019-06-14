Телеканал TVi прекратил свою деятельность. Часть редакции канала оставила проект, еще часть была распущена, пишет Телекритика.

Сообщается, что основной причиной таких действий послужило нежелание ввязываться в борьбу за лицензию канала Business, которую изначально TVi хотел получить.

«Причин много, они разные. Они, конечно же, связаны с инвесторами. Одна из основных причин — это цифровая лицензия и борьба, которая сейчас идет за нее на рынке. Борьба продолжается между группами, которые хотят эту лицензию. Я не готов быть частью этого противостояния», — прокомментировал генеральный продюсер TVi Дмитрий Носиков.

Что касается инвестиционных вопросов Носиков отметил, что не имел никаких конфликтов с инвесторами, однако финансовый план не был выполнен даже на 5%. Сам генпродюсер винит в таком раскладе сложившуюся политическую ситуацию в стране, поскольку «в общей политической ситуации инвесторы просчитывают собственные риски».

Напомним, телеканал ТVi начал вещание 17 марта 2008 года. 20 февраля 2016 года приостановил работу, но был перезапущен 10 октября 2018 года со сменой концепции и логотипа.

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