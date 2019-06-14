Samsung разработал телевизор с настраиваемыми размерами дисплея. Новый The Wall Luxury фактически способен превратить комнату в кинозал, пишет CHIP.

«Новинка под названием The Wall Luxury базируется на модульной технологии MicroLED, которая позволяет настраивать размер дисплея самостоятельно. Можно взять базовую 73-дюймовую панель разрешением 2К и «наращивать» вплоть до максимальных 292 дюймов с разрешением 8К», — сообщает ресурс.

Таким образом размер диагонали телевизора можно растянуть почти до 7,5 метров. При этом толщина панели не превышает 3 сантиметров. Кроме того, ресурс матрицы устройства достигает 100 000 часов, что может позволить The Wall Luxury проработать 11 лет без остановки.

Отмечается, что дату начала продаж и цену новинки Samsung пока не разглашает. Предположительно, The Wall Luxury будет доступен ограниченному количеству покупателей.

Напомним, в начале мая Samsung анонсировал телевизор Sero с вертикальным экраном. QLED-устройство предназначено для просмотра видео со смартфона пользователя.

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