Компания Rakuten объявила о запуске платформы Rakuten Sports – новой спортивной потоковой платформы, которая будет обеспечивать доставку контента аудитории по всему миру.

Платформа Rakuten Sports даст зрителям возможность смотреть матчи лиги Meiji Yasuda J1 в сезоне 2019 – как в прямом эфире, так и по запросу (после регистрации). Контент службы, которая в настоящее время сосредоточена главным образом на футбольной тематике, также включает в себя оригинальный сериал Iniesta TV, героем которого является международная звезда Андреас Иньеста, играющий за футбольный клуб Vissel Kobe лиги J от Rakuten Group.

Rakuten заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Lagardère Sports – международным дистрибутором контента японской профессиональной футбольной лиги, предусматривающее возможность дистрибуции матчей J.Лиги сезона 2019 года болельщикам из 140 стран и регионов мира (за исключением Японии и ряда отдельных регионов). Новая услуга должна привлечь внимание футбольных болельщиков, проживающих во Вьетнаме, Сингапуре, на Филиппинах, в Индонезии, Малайзии, Камбодже, Мьянме, Лаосе и прочих странах Юго-восточной Азии, где популярность спорта растёт, а количество болельщиков J.Лиги стабильно увеличивается.

«В компании Rakuten верят в силу спорта, способную преодолевать языковые и культурные барьеры, – силу, объединяющую людей и создающую сообщества, – говорит исполнительный вице-президент Rakuten Group, директор по доходам и президент входящей в структуру Rakuten компании Media & Sports Company Макото Арима. – Мы рады возможности дарить людям по всему миру радость от возможности наблюдать за спортивными событиями по всему миру, и поэтому в Rakuten работает вместе со своими партнёрами над реализацией разнообразных спортивных инициатив. Платформа Rakuten Sports является важной составляющей данной миссии. Мы надеемся продолжать вносить свой вклад в рост популярности J.Лиги, предлагая болельщикам во всем мире доступ к контенту, которым готова поделиться лига».

Масааки Кимура, старший управляющий директор J.Лиги (Профессиональная футбольная лига Японии), добавил: «Мы чрезвычайно рады слышать о том, что платформа Rakuten Sports будет распространять матчи лиги Meiji Yasuda J1 по всему миру на протяжении всего сезона 2019. В лиге играют такие международные суперзвёзды, как Андреас Иньеста и Фернандо Торрес, и мы ощущаем растущий интерес к нашей лиге по всему миру. Мы надеемся на положительное развитие сотрудничества с Rakuten Sports, что поможет сделать нашу лигу более привлекательной для любителей спорта во всём мире».

В Rakuten Sports не собираются ограничиваться одним только футболом и планируют в будущем добавить в своё предложение баскетбол, настольный теннис и прочие виды спорта. В перспективе создатели платформы спортивных развлечений также планируют задействовать новые механизмы привлечения пользователей, которые позволят любителям спорта со всего мира взаимодействовать с контентом, одновременно общаясь с прочими любителями спорта новыми, инновационными способами. В Rakuten стремятся содействовать расширению прав и возможностей мирового спортивного сообщества путем дистрибуции спортивного контента, который привлекает фанов по всему миру.

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