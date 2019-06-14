lifecell преподнес неприятный сюрприз своим бывшим абонентам, перешедшим на новых операторов с помощью услуги MNP. Все звонки с домашних телефонов на эти номера блокируются, говорится на сайте Укртелекома.

Блокировку звонков с фиксированных номеров Укртелекома подтвердили в Украинском государственном центре радиочастот. Коммутационное оборудование мобильного оператора блокирует подобные вызовы, создавая неудобства своим бывшим абонентам, которых, к слову, уже порядка 1500.

Отмечается, что такие действия со стороны lifecell являются недопустимыми и недобросовестными как по отношению к клиентам, так и касательно других операторов связи. Кроме того, они противоречат действующим решениям НКРСИ о запрете блокирования трафика.

В связи с этим Укртелеком намерен решить вопрос с помощью переговоров. Возможно, для более эффективного воздействия будет привлечен национальный регулятор.

Напомним, в своем квартальном отчете в мае lifecell сообщал о снижении клиентской базы. Количество активных абонентов на конец первого квартала текущего года составило 6,9 млн., в то время как прошлогодний показатель приравнивался к 7,7 млн. Таким образом, за год оператор потерял 10,4% клиентов.

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