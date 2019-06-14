Авиакомпания Air France привлекала специалистов компании Oledcomm к разработке системы Li-Fi, которая должна обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/сек.

Интернет в салоне самолёта – если, конечно, авиакомпания предлагает данную услугу – часто является медленным и ужасно ненадёжным. Компания Oledcomm решила изменить ситуацию коренным образом, предоставив пассажирам авиарейсов компаний Air France и KLM возможность доступа к скоростному Li-Fi.

На Международном авиашоу в Париже (17-23 июня) будет представлена модель самолёта для рейсов средней дальности, оснащённая оборудованием LiFiMax разработки французской технологической компании. Для тестирования работы системы LiFiMax приглашены победители соревнования по киберспорту Ubisoft – это является ярким признаком того, что показатели новой системы значительно превышают показатели WiFi, который ранее использовался в самолётах.

Если обещанная инженерами из Oledcomm скорость до 100 Мбит/сек для каждого кресла окажется реальностью, система LiFiMax позволит пассажирам воспроизводить 4K-видео, играть в видеоигры, пользоваться услугами дополненной реальности и просто бродить по сети во время полёта. Столь высокая скорость интернета в салоне летящего самолёта до сих пор казались чем-то из области фантастики. Даже самые скоростные системы WiFi на внутренних авиалиниях в США обеспечивают максимальную скорость доступа в интернет на уровне в примерно 15 Мбит/сек.

К сожалению, система LiFiMax не сможет улучшить скорость и надёжность внешнего канала интернета, к которому, собственно, «подключается» сам летящий самолёт, однако она определённо способна изменить ситуацию с интернетом на его борту. Представитель компании Oledcomm заявил, что система LiFiMax будет готова к использованию на рейсах авиакомпании Air France уже к концу текущего года.

В отличие от WiFi, в технологии Li-Fi для передачи данных используются не электромагнитные, а световые волны. Системы Li-Fi как правило работают лучше в условиях более плотного заполнения пространства в силу меньших помех от света. Многие также указывают на то, что Li-Fi является более защищённой системой, чем WiFi или Bluetooth, поскольку свет не проходит через стены.

Однако технология Li-Fi имеет и заметные недостатки – такие, как намного меньший радиус действия. Максимальная дальность связи, обеспечиваемая системой LiFiMax от Oledcomm, составляет лишь 28 метров, и несмотря на то, что она обеспечивает более высокие показатели средней скорости передачи данных – от 40 до 100 Мбит/сек, она является более дорогой, чем WiFi.

До конца текущего года в компании Oledcomm планируют сделать LiFiMax доступным для использования в домах и офисах. Один комплект системы обойдётся пользователю в 900 долларов.

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