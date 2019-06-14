Украинский политик Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK. В активе Козака уже числится два канала — 112 Украина и NEWSONE, передает портал NEWSONE.

«Для меня приобретение телеканала Zik — это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив Zik, я смогу построить крупнейшую сеть из информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными, и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива», — прокомментировал Козак.

Для перезапуска канала ZIK был приглашен медиапродюсер Алексей Семенов.

«»Объединение ради Украины» — вот основной месседж концепции канала. И мы постараемся наполнить его этими прекрасными чувствами — любовью и заботой обо всех людях большой страны», — поделился Семенов.

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