Во время прошедшего в Германии аукциона на частоты для развития 5G, отмеченного ожесточённой борьбой участников, было собрано 6.6 миллиарда евро.

Организованный правительством Германии аукцион на частоты для развития технологии 5G завершился в среду, собрав около 6.6 миллиарда евро в процессе жёсткой 52-дневной борьбы ставок между различными группами компаний, среди которых были Deutsche Telekom и Vodafone. Об этом пишет Financial Times.

Собранная сумма оказалась существенно выше ранее сделанных прогнозов, авторы которых предрекали, что в процессе аукциона будет собрано от 3 до 5 миллиардов евро.

Четырьмя успешными участниками торгов стали компания Deutsche Telekom, потратившая 2.2 миллиарда евро, Vodafone (1.9 миллиарда евро), Telefónica (1.4 миллиарда евро) и Drillisch (1.1 миллиарда евро).

В Deutsche Telekom с облегчением восприняли информацию о завершении аукциона, однако, посетовав при этом на то, что группа была вынуждена заплатить слишком высокую цену.

Член совета директоров компании Дирк Весснер заявил, что аукцион оставил после себя «горький привкус»: «Условия для развития сетей в Германии не из самых благоприятных. Цена могла быть намного ниже. Повторюсь, стоимость частот в Германии намного превышает их стоимость в других странах. Операторы теперь столкнутся с проблемой нехватки денег, необходимых для расширения своих сетей».

Ганнес Аметсрайтер, глава германского отделения Vodafone, выражает своё согласие с Весснером, называя аукцион «катастрофой для Германии».

Впрочем, результаты аукциона сильно порадовали министра финансов Германии Олафа Шрльца, который планирует направить средства, полученные на аукционе, на улучшение цифровой инфраструктуры страны – там, где это требуется. Если бы аукцион не оправдал ожиданий, средства на это пришлось бы искать в федеральном бюджете.

Использование технологий беспроводной связи предыдущего поколения очень важно для индустриальных компаний Германии, которые хотят теперь получить в свои руки 5G для укрепления своих позиций в таких секторах, как автономный транспорт и так называемый интернет вещей.

«Завершение аукциона стало своего рода выстрелом сигнального пистолета, возвестившего начало эпохи 5G в Германии, – заявил Йохен Гомман, президент Федерального сетевого агентства, курировавшего процесс проведения аукциона. – Частоты будут задействованы не только для внедрения в Германии нового стандарта мобильной телефонии – 5G, но также для улучшения покрытия Германии. Теперь лишь от самих компаний зависит то, насколько быстро они начнут использовать данные частоты».

Предыдущий аукцион на частоты состоялся в Германии в 2015 году и собрал 5.09 миллиарда евро. Однако процесс подготовки к продаже частот для развития 5G проходил в обстановке глубокой неопределённости, поскольку компания Deutsche Telekom и прочие операторы сетовали на то, что условия для участников аукциона, разработанные федеральным агентством по регулированию сетей Bundesnetzagentur, являются слишком обременительными.

Окончательное решение о проведении аукциона было утверждено лишь за несколько дней до его начала, назначенного на 18 марта, после того, как суд отклонил попытки Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica остановить его. Победители аукциона должны взять на себя обязательство обеспечить 98% всех домохозяйств Германии доступом к быстрому интернету, а также предоставлять технические ресурсы своей сети конкурентам в рамках «национального роуминга».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.