Лишь 20% домохозяйств в странах ЕС имеют сегодня подписку на широкополосный интернет со скоростью не менее 100 Мбит/сек – на фоне поставленных в ЕС целей охватить «сверхбыстрой» сетью 50% домов к 2020 году.

Данные цифры взяты из нового отчёта «Индекс цифровой экономики и общества», подготовленного Европейской Комиссией. В Еврокомиссии уже заявили о необходимости принятия мер для ускорения распространения сверхскоростного интернета на континенте.

С июня 2018 года покрытие широкополосных сетей со скоростью в 100 Мбит/сек увеличилось примерно на 5%. Цифры показывают, что около 60% домохозяйств имели в то время доступ к сетям, предлагающим подключение на скорости как минимум 100 Мбит/сек. Однако лишь Швеции и Португалии удалось достигнуть цели, поставленной в 2010 году – обеспечить подписку на услуги на уровне более 50%. С того времени в ЕС успели поднять планку, нацелившись на то, чтобы к 2025 году уже 100% домохозяйств имели доступ к широкополосному интернету на скорости 100 Мбит/сек.

Если снизить планку минимальной скорости до 30 Мбит/сек, мы увидим, что 41% домохозяйств ЕС использовали быстрый широкополосный интернет по состоянию на середину 2018 года. В Нидерландах, на Мальте и в Бельгии более двух третей домохозяйств уже подписаны на услуги доступа к быстрому широкополосному интернету, а в Греции, на Кипре и в Хорватии проникновение услуги остаётся на уровне ниже 20%.

За минувший год возможность доступа к более быстрому широкополосному интернету улучшилась для 83% домохозяйств – главным образом, благодаря расширению покрытия сетей VDSL. По состоянию на середину 2018 года наибольшее покрытие в ЕС имели сети VDSL «нового поколения» (>30 Мбит/сек), охватившие 57% домохозяйств Евросоюза. Далее следовали кабельный интернет (44%) и FTTP (30%). Покрытие кабельного интернета в прошлом году увеличилось лишь незначительно, а вот VDSL и FTTP «подросли» на 3%.

В 11 странах ЕС доступ к сетям широкополосного интернета имело как минимум 90% домов, и в первую очередь это такие страны, как Мальта, Нидерланды и Бельгия, имеющие покрытие практически на уровне 100%. С другой стороны, во Франции, в Литве, Греции и Польше менее двух третей домов имеют доступ к интернету на скорости как минимум 30 Мбит/сек.

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