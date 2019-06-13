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5G Europe / 5G Европа

В Европе западные страны лидируют по темпам внедрения технологии 5G, при этом в Дании, Португалии и Швейцарии доля 5G на рынке услуг мобильной связи может составить 23.2%, 16.2% и 16.2% соответственно, указывают в GlobalData.

Общенациональное покрытие уже доступно в Великобритании через сеть EE, а к 2020 году ожидается также в Дании и в 2025 – в Австрии. Страны Центральной и Восточной Европы – в частности, Венгрия, Польша и Румыния – планируют запустить 5G в 2020 году.

Аналитик GlobalData по вопросам технологий Джонатан Бахрах комментирует: «В ближайшие пять лет мы прогнозируем быстрый рост 5G в странах Западной Европы, однако в период с 2018 по 2023 год доминирующей технологией на рынке будет оставаться 4G».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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