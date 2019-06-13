В Европе западные страны лидируют по темпам внедрения технологии 5G, при этом в Дании, Португалии и Швейцарии доля 5G на рынке услуг мобильной связи может составить 23.2%, 16.2% и 16.2% соответственно, указывают в GlobalData.

Общенациональное покрытие уже доступно в Великобритании через сеть EE, а к 2020 году ожидается также в Дании и в 2025 – в Австрии. Страны Центральной и Восточной Европы – в частности, Венгрия, Польша и Румыния – планируют запустить 5G в 2020 году.

Аналитик GlobalData по вопросам технологий Джонатан Бахрах комментирует: «В ближайшие пять лет мы прогнозируем быстрый рост 5G в странах Западной Европы, однако в период с 2018 по 2023 год доминирующей технологией на рынке будет оставаться 4G».

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