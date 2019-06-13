Когда будет отключено аналоговое вещание в Украине? Что делать регионам, где сеть «цифры» не была построена? Будут ли повышаться тарифы? Эти и другие вопросы обсуждались на очередном Форуме местных телерадиокомпаний 30 мая в рамках XXV Киевской Международной Телерадиоярмарки, проходившей в столице с 29 по 30 мая.

Независимая Ассоциация телевещателей (НАМ) презентовала платформу «Контент Фонда» (адрес проекта обещали анонсировать непосредственно на сайте НАМ немного позже). Проект предусматривает размещение, бесплатное использование или продажу отечественного аудиовидеоконтента для заинтересованных телерадиокомпаний. Впрочем, некоторые участники выставки уже сейчас готовы предоставить бесплатный контент. В частности, об этом сообщили представители туроператора «Феерия мандрiв», серия передач которого транслируется на ТВ.

Представитель Vision House рассмотрел особенности современного зрителя – потребителя видеоконтента. Так, за последние годы потребление контента претерпело существенные изменения. Если десятилетия назад семья собиралась вечером смотреть телевизор, а студенты «скидывались на телик» в общежитии, то теперь практически у каждого есть свое мобильное устройство для просмотра видео. Кроме того растет число тех, кто полностью отказался от обычного ТВ, предпочитая online-трансляции.

По статистике докладчика, современный зритель тратит ежедневно 4 часа на просмотр видео из Youtube и других источников. Время же просмотра линейного ТВ все время уменьшается.

Так, согласно озвученным данным Statista, распределение времени «времяпровождения» у экрана монитора с учетом прямых (online) и отложенных (timeshifted) трансляций на І квартал 2018 г. в США для разных возрастных групп составило: 18-34 лет – 2 ч 17 мин, 35-49 лет – 4 ч 08 мин, 50-64 лет – 6 ч 11 мин, 65 лет и старше – 7 ч 24 мин. Среднее же время просмотра для всего взрослого населения США (18+) составило 4 ч 46 мин.

Контент требует постоянной адаптации к современным условиям его потребления. Появление конкуренции привело к тому, что на том же Youtube начали использовать несколько камер для съемки с разных ракурсов, количество производителей контента постоянно растет, а контент транслируется на большее число стран.

По словам докладчика, потребителей контента можно и нужно привлекать к активному общению, например, через различные опросы. В частности, для спортивных трансляций можно проводить опросы – сколько голов (мячей) будет забито в текущем матче и т.д.

Представители Vision House также рассмотрел основные возможности и преимущества продукта VisiLink Digital. Среди основных: аналитика в реальном времени, монетизация по правилам, новые возможности для зрителя.

При этом телеканал получает целевую аудиторию, новые возможности для развития, доступ к новым аудиториям и возможность видеть своего зрителя.

Вопрос отключения аналогового вещания продолжает оставаться актуальным для Украины. «Відключення» по-прежнему затягивается по ряду причин (на данный момент процедура отсрочена Кабмином и запланирована на 31.12.2019). Одна из причин – в стране все еще есть регионы, не покрытые передатчиками Зеонбуда. А, соответственно, население таких территорий лишено возможности принимать эфирный цифровой телесигнал.

Как отметили участники совещания, решением проблемы могло бы стать построение сети собственными силами. Кроме того есть регионы, где требуется дополнительная проверка совместимости передатчиков (Львов, Житомир, Хмельницкий, Одесса и др. – всего около 20 населенных пунктов).

Остаются и другие вопросы. В частности, с лицензированием для отдельных компаний, а также с лицензией самого Зеонбуда. Не менее актуален и вопрос с самим Концерном РРТ, который по-прежнему находится в сложном финансовом положении.

Некоторые компании получили лицензии, но не могут вещать. Других же отключают за неплатежеспособность.

Среди озвученных здесь предложений – предоставить возможность Концерну достроить сеть цифры, и только потом уже проводить конкурсы на частоты. Впрочем, прозвучало даже сомнение в необходимости дальнейшего внедрения эфирной цифры в Украине, приводя в пример намерения отдельных стран ЕС… отказаться от такого способа телевещания. В основном благодаря широкому внедрению интернета даже в сельской местности.

По мнению Ольги Большаковой, в то время как Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (далее Нацсовет) выступает за скорейшее отключение аналогового вещания, Концерн РРТ не был готов к этому, так как теряются доходы от данного направления.

По озвученным на совещании данным, в некоторых регионах, например, на Волыни, покрытие Зеонбудом составляет всего 60-65%, но местные компании желают иметь покрытие за пределами сети Зеонбуда.

По словам Большаковой, тарифы Концерна не совсем прозрачны. Здесь суммируются все затраты (в том числе расходы на содержание-обслуживание 300 телебашен, которые вообще не используются, плюс 500 радиорелейных телевышек, которые также используют крайне редко или вообще не задействованы). И потом полученные цифры делят на всех потребителей. К сожалению, у Концерна РРТ денег нет – еще в 2017 г. прибыль была меньше убытков, о чем свидетельствует размещенный на сайте Концерна отчет. Поэтому вполне вероятно банкротство Концерна.

Тем не менее, как отметила Большакова, переговоры за прозрачность тарифов продолжаются.

Концерн РРТ уже сейчас работает в долг, и при этом поддерживаются сотни телебашен, которые не используются. Хотя затраты немалые – это и покраска (каждые 5 лет), и охрана (иначе конструкции могут срезать на металлолом), и оплата за землю…

По мнению участников совещания, если телевышки не будут востребованы в будущем, возникает вопрос о целесообразности их финансирования.

На данный момент проведен расчет 143 телерадиовышек, которые используются РРТ. Есть пожелания Концерна об увеличении тарифов, но не все согласны на предложенные условия.

Есть проблемы и у отдельных телерадиостанций, которые подали заявки на вещание, но ввиду вероятности возникновения взаимных радиопомех для действующих передатчиков в заданном регионе им было предложено… перенести эфир не просто в другой город, а и в другой регион. При этом, очевидно, что региональный контент, например, Киевской области вряд ли будет интересен потребителям в Одесском регионе.

Сложности могут возникнуть и при изменении стандарта вещания. Так, если компания работает в стандарте DVB-H, то помех для соседних станций быть не должно, но если захотят перейти на вещание в DVB-T2, то возможно появление помех, и потребуется дополнительный мониторинг параметров.

Как отметила представитель НАМ, цифра в Украине выходит на финальный этап. Однако высока вероятность того, что конкурс по частотам не будет проведен до конца года, как минимум, ввиду запланированного донабора состава Нацсовета.

По ее словам, также принят закон об авторских правах на произведения. Создается новая организация для сбора «отчислений» (роялти) с контента. Но так как структура была сформирована с некоторыми нарушениями, проводятся судебные заседания. Но если суды будут проиграны (и такая вероятность не исключена), тарифы будут пересмотрены в сторону увеличения. Поэтому телерадиокомпаниям нужно быть готовым к росту затрат уже с осени 2019 г.

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