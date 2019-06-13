Samsung получил новый патент. Компания разработала смартфон с гибким экраном, передает Ixbt.com.

Согласно данным, устройство представляет собой смартфон с безрамочным экраном с изогнутыми верхней и нижней частью. Задняя часть разработки полностью стеклянная, что позволяет заряжать ее беспроводным способом.

Также смартфон оснащен металлическим шасси внутри корпуса, под поверхностью экрана имеет фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев и датчики. По сути, новый Galaxy S11 дополнит в себе базис своего предшественника — Galaxy S10.

«Учитывая то, что Galaxy S9 по сути копировал Galaxy S8 с небольшими улучшениями, можно предположить, что Galaxy S11 не станет революционным смартфоном, а лишь улучшит то, что мы уже видели в Galaxy S10», — пишет ресурс.

Отмечается, что ждать выхода нового смартфона на рынок стоит ожидать не ранее 2021 года, когда будет представлен Galaxy S12.

Напомним, в апреле Samsung запустил продажи смартфона Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G. Пока устройство доступно только в Южной Корее.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.