Конструкторское бюро «Южное» нацелено на сотрудничество с европейскими странами в рамках разработки проектов ракетно-космической техники. В частности, речь идет о совместном с Польшей создании новой ракеты-носителя малого класса, передает Капитал.

Согласно данным, «Южное» уже участвует в создании ракеты-носителя Ariane 6, однако в ближайшем времени компания намерена договорится с Польшей о построении ракет-носителей легкого класса, которые на сегодня пользуются немалым спросом в мире.

Отмечается, что на данный момент сотрудничество находится только на фазе переговоров, однако Польша уже выразила заинтересованность в грядущем проекте.

Напомним, в прошлом месяце КБ «Южное» представило проект ракеты-носителя «Маяк-3.9S», разработанной на базе ракет типа «Циклон» и «Зенит» и значительно превосходящей предшественников по многим параметрам.

Еще ранее бюро заявило о работе над ракетой-носителем «Циклон-1М». Ракета должна послужить для выведения на орбиту малых и средних космических аппаратов.

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