Facebook намерен вывести собственный видеосервис Watch на европейский рынок. Компания планирует начать сотрудничество с рядом телеканалов, пишет Лига.Tech.

Сообщается, что на данный момент Facebook ведет переговоры с немецким телеканалом ProSieben Sat.1. В результате на платформе Watch должны появиться такие проекты как немецкая версия шоу «Голос», «Следующая топ-модель Германии» и «Поздний ночной Берлин».

Кроме того, американская компания планирует договориться с Международным советом по крикету о трансляции матчей на своем видеосервисе.

Отмечается, что европейские каналы в свою очередь не спешат сотрудничать с Facebook. Их волнуют вопросы безопасности в сети, а также довольно скромная клиентская база сервиса Watch.

Напомним, видеоплатформа Facebook Watch начала работу в 2017 году сначала на территории Америки, а менее чем через полгода — и по всему миру. Платформа не финансируется бюджетом США, поскольку производство контента спонсирует сам Facebook.

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