Disney перезапустит мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь». Новая версия появится на платформе Disney+, сказано на сайте компании.

Сообщается, что каждая из 39 серий будет выполнена в классическом комедийном стиле — без слов.

«39 семиминутных эпизодов покажут возвращение всеми любимых бурундуков в невербальном, классическом комедийном стиле», — говорится в сообщении Disney.

Мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь», созданный Тэдом Стоунзом и Эланом Заславом, впервые вышел на телеэкраны в США в рамках блока «Вечер с компанией Disney» 4 марта 1989 года. Сериал пользовался огромным успехом, на экраны вышло 65 эпизодов.

Напомним, в 2017 году Disney вернул на телеэкраны приключенческий мультсериал «Утиные истории» спустя порядка 30 лет после выхода оригинальной версии.

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