Star Media продала права на пакет собственных фильмов и сериалов сервису Amazon Prime Video. Таким образом зрители Amazon получат доступ к 75 продуктам российского кинопроизводства, пишет Profi Cinema.

Согласно данным, возможность посмотреть сериалы и фильмы крупнейшего российского производителя появилась у жителей 13 стран, включая США, Канаду, Норвегию и т.д.

Как сообщает поставщик контента для Amazon Janson Media, российская кинопродукция на сегодняшний день пользуется значительным спросом в мире, при чем не только среди русскоговорящей аудитории. В частности, зрители предпочитают контент на историческую и военную тематику.

В свою очередь в Star Media подтверждают интерес зарубежной публики к контенту российского производства, что помогло компании увеличить доходы и расширить пакет предлагаемой продукции. Теперь, отмечает вице-президент по продажам Мария Гречишникова, Star Media взялась за разработку не только англоязычного, но и испаноязычного контента, который вскоре уже будет доступен на платформе.

Напомним, на днях Star Media заключила сделку с сервисом n’RIS. Компании начнут совместную борьбу с кинопиратством, используя технологию блокчейн.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.