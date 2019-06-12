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Решение Live UHD от компании Harmonic поддерживает HDR и гарантирует исключительное качество видео при низком битрейте.

В компании Harmonic заявляют, что один из ведущих китайских операторов кабельного телевидение – компания Shenzhen Topway Video Communication – внедрил у себя решение от компании Harmonic для обработки живого UHD видео, которое должно обеспечить работу новой службы оператора, предоставляющей услуги UHD вещания и ОТТ.

UHD решение от компании Harmonic, основанное на программном приложении для развёртывания в облаке, поддерживающем такие современные функции, как HDR, позволяет оператору доставлять видео исключительного качества при максимально эффективном использовании пропускной способности канала.

«Наша цель заключалась в том, чтобы стать одним из первых в Китае провайдеров, предоставляющих услуги UHD вещания для широкой публики, а также доступ зрителям к контенту в высочайшем разрешении, – говорит помощник менеджера компании Shenzhen Topway Video Communication Вэнь Чжицян. – Harmonic обладает солидной репутацией надёжной компании и предлагает UHD-решение, обеспечивающее первоклассное качество видео, расширенные возможности обработки HDR и гибкие варианты внедрения, позволяющие делать это быстро».

В основе UHD решения, внедрённого компанией Shenzhen Topway Video Communication, лежит процессор обработки живого видео Electra XOS от компании Harmonic, который объединил в себе инновации из сферы искусственного интеллекта, глубинную настройку процессоров Intel и немалый опыт в сфере разработки видео-алгоритмов для доставки видео исключительного качества в приложения с ограниченной пропускной способностью. Решение поддерживает статистическое мультиплексирование UHD, обработку HDR, компрессированный и некомпрессированный входящих сигналы, а также интегрированное пакетирование для упрощения рабочих процессов обработки живого видео для провайдеров.

«Наше решение для обработки живого UHD видео является одним из первых в индустрии, в котором предусмотрена поддержка AVS2 – нового китайского стандарта UHD, а также расширение тона HDR, что позволяет таким кабельным операторам, как Shenzhen Topway Video Communication, доставлять пользователям контент невероятного качества, – говорит Тони Бертод, вице-президент отдела продаж и видео-услуг, APAC, в компании Harmonic. – На фоне растущего желания кабельных операторов удовлетворять спрос на UHD видео, программные облачные решения для обработки видео от Harmonic устанавливают эталон гибкости и инноваций».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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