Star Media заключил сделку с сервисом n’RIS. По мнению производителей сериалов, такое сотрудничество поможет вывести борьбу с кинопиратством на новый уровень, передает ТАСС.

Согласно данным, n’RIS в своей работе использует технологию блокчейн, помогая правообладателям подтверждать и защищать интеллектуальную собственность в интернете.

Таким образом, по словам заместителя гендиректора сервиса Валерии Брусникиной, борьба с пиратством будет заключаться отнюдь не в безрезультатном блокировании ресурсов. Технология предполагает «комплексный интеллектуальный подход: автоматизированный поиск ссылок, проверку наличия контента, в том числе на стриминговых сервисах и торрентах, рассылку претензий по владельцам доменов и хостинг-провайдерам, а также чекап (проверку) статусов».

Напомним, В Украине организация «Чистое небо» и рекламный холдинг Publicis запустили антипиратский социальный челлендж #зачепило. Целью челленджа станет привлечение внимания простых украинских пользователей к интрнет-пиратству и нарушению авторских прав в целом.

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